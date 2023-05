Regardez la Premier League Soccer: Livestream Newcastle United contre Arsenal de n’importe où

Voir maintenant Maintenant Regardez la Premier League au Royaume-Uni à partir de 12 £

On peut dire que le choix des matches de l’EPL de ce week-end voit Arsenal en quête de titre se rendre à Tyneside pour affronter Newcastle de haut vol.

Les Gunners ont concédé l’avantage dans la course au titre à Manchester City après leur défaite 4-1 à l’Etihad la semaine dernière, mais ont bien répondu à cette déception avec une victoire convaincante 3-1 sur les rivaux londoniens de Chelsea mercredi.

Les Magpies d’Eddie Howe semblaient avoir scellé une place en Ligue des champions pour la saison prochaine, mais ne semblent pas satisfaits de terminer quatrième alors qu’ils cherchent à devancer Man United pour une prestigieuse troisième place.

Howe semble susceptible de donner à Callum Wilson une place méritée dans la formation de départ aux côtés d’Alexander Isak après une série de camées de buteur depuis le banc, tandis que Sean Longstaff et Allan Saint-Maximin pourraient tous deux être disponibles pour les hôtes après s’être remis de leurs blessures.

Pendant ce temps, Gabriel Magalhaes fait face à un test de condition physique tardif pour les visiteurs après avoir reçu un coup lors de la victoire d’Arsenal sur Chelsea en milieu de semaine.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Callum Wilson est devenu une sorte de super remplaçant pour Newcastle. L’attaquant a marqué huit buts le mois dernier, dont la moitié après avoir quitté le banc. Mark Fletcher/MI News/NurPhoto via Getty Images

Newcastle United vs Arsenal : Quand et où ?



Newcastle accueille Arsenal à St James’ Park le dimanche 7 avril. Le coup d’envoi est prévu à 16h30, heure locale BST au Royaume-Uni (11 h 30 HE, 8 h 30 PT aux États-Unis et à 2 h 30 AEST le lundi 10 avril en Australie).

Comment regarder le match Newcastle United contre Arsenal en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN se déroule en ce moment.

Sarah Tew / Crumpe

Diffusez en direct le match Newcastle United contre Arsenal aux États-Unis

Le match de dimanche est sur USA Network, auquel vous pouvez accéder dans le cadre de votre forfait câble ou au Site Web de NBC Sports avec une connexion valide, et il peut être diffusé via FuboTV et Sling TV.

Le plan bleu de Sling TV inclut USA Network, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui souhaitent regarder l’action EPL. C’est 35 $ par mois et comprend plus de 40 chaînes, dont d’autres chaînes sportives comme ESPN et FS1.

Diffusez en direct le match Newcastle United contre Arsenal au Royaume-Uni



Les droits de la Premier League au Royaume-Uni sont répartis entre Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime Vidéo. Ce jeu est exclusif à Sky Sports, diffusé sur ses chaînes Sky Sports Main Event, Premier League et Ultra. Si vous avez déjà Sky Sports dans votre forfait TV, vous pouvez diffuser le jeu via son application Sky Go, mais les coupe-câbles voudront se configurer avec un compte Now et un abonnement Now Sports pour diffuser le jeu.

La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) offre un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ ou souscrire à un forfait mensuel à partir de 25 £ par mois dès maintenant.

Diffusez en direct le match Newcastle United contre Arsenal au Canada

Si vous souhaitez diffuser cet affrontement EPL en direct au Canada, vous devrez vous abonner à FuboTV Canada. Le service a des droits exclusifs sur cette saison de Premier League.

FuboTV est la destination incontournable pour les Canadiens qui souhaitent regarder la Premier League cette saison avec des droits de diffusion exclusifs pour chaque match. Cela coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Diffusez en direct le match Newcastle United contre Arsenal en Australie

Les fans de football Down Under peuvent regarder ce match EPL sur le service de streaming Optus Sport, qui diffuse chaque match de Premier League en direct en Australie cette saison.

Avec des droits exclusifs pour diffuser chaque match EPL en direct cette saison, ainsi que les matchs de la Bundesliga allemande et de la Liga espagnole, le service de streaming Optus Sport est un attrait particulièrement important pour les fans de football australiens. Si vous êtes déjà client du réseau Optus, vous pouvez acheter Optus Sport à un prix réduit, avec des remises ramenant le prix à 7 $ AU par mois. Si vous ne l’êtes pas, un abonnement mensuel autonome au service commence à 25 AU $.

Conseils rapides pour diffuser la Premier League en utilisant un VPN