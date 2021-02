La police thaïlandaise a interrompu un rassemblement de protestation organisé par les opposants à un coup d’État militaire au Myanmar voisin. Les militants se sont rassemblés devant l’ambassade du pays à Bangkok.

Quelque 200 expatriés birmans et militants thaïlandais locaux se sont rassemblés pour une manifestation spontanée devant l’ambassade du Myanmar, a rapporté le Bangkok Post, citant la police. Ils tenaient des drapeaux de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) du Myanmar, dont le chef Aung San Suu Kyi a été arrêté par l’armée lundi, ainsi que des photos de Suu Kyi.

Des étudiants ont été vus distribuer des tracts dénonçant le coup d’État. Les Birmans constituent le plus grand groupe de migrants en Thaïlande.

«La Thaïlande ne doit pas approuver et légitimer ce coup d’État – ainsi que le gouvernement putschiste», Le réseau d’opposition We Volunteer (WeVo), dont les membres ont participé à la manifestation, a déclaré dans un communiqué.

La police est rapidement arrivée pour interrompre le rassemblement. Armés de matraques et de boucliers, les officiers ont repoussé la petite foule. Certains manifestants ont riposté en lançant des cônes de signalisation, des sections d’une clôture métallique et des bombes fumigènes.

Selon le site d’information Prachatai, trois personnes ont été arrêtées.

Le groupe thaïlandais de surveillance juridique iLaw a déclaré qu’il y avait eu des blessés parmi les manifestants et la police.

L’armée du Myanmar a arrêté de hauts responsables du gouvernement, notamment la conseillère d’État Aung San Suu Kyi, le président U Win Myint et les chefs de la région du pays. Les forces armées ont affirmé que les élections générales de novembre 2020, remportées par la NLD, avaient été truquées et ont déclaré l’état d’urgence pour un an.

© Athit Perawongmetha / Reuters





Le coup d’État a été condamné par l’ONU et certains pays occidentaux. Cependant, le vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan a déclaré aux journalistes que les événements au Myanmar étaient «Leurs affaires internes.»

La Thaïlande a connu des coups d’État militaires en 2006 et en 2014, et des manifestations anti-gouvernementales à grande échelle l’année dernière.

