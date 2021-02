REGARDEZ la police grecque tirer des gaz lacrymogènes dans la station de métro au milieu des manifestations en faveur d’un tueur à gages d’extrême gauche emprisonné

Des affrontements ont éclaté entre la police d’Athènes et des manifestants soutenant un tueur à gages d’extrême gauche emprisonné, hospitalisé après une longue grève de la faim. Les agents ont déployé des gaz irritants dans le but de pousser la foule dans une station de métro.

Des échauffourées entre des dizaines de manifestants de gauche et les forces de l’ordre ont éclaté vendredi dans le centre d’Athènes.

Des images de la scène montrent la police et la foule en colère se livrant à un match de bousculade à l’entrée d’une station de métro. Les autorités ont déployé des gaz irritants alors qu’elles tentaient de pousser les manifestants dans la gare. Les manifestants, à leur tour, ont aspergé la police d’un extincteur.

Le pays a connu une série de manifestations récentes en faveur de Dimitris Koufontinas, un tueur à gages reconnu coupable du groupe d’extrême gauche aujourd’hui disparu le 17 novembre, qui purge plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité pour ses meurtres.

Koufontinas, qui a été reconnu coupable du meurtre de 11 personnes, a exigé un transfert d’une prison de haute sécurité à Domokos, située dans le centre de la Grèce, à la prison de Korydallos à Athènes, afin qu’il puisse être proche de sa famille. Le transfert, cependant, a été rejeté, car l’établissement n’héberge que des suspects en détention provisoire plutôt que des détenus condamnés, et le tueur à gages a par la suite entamé une grève de la faim.

Aussi sur rt.com Des jeunes lancent des bombes incendiaires sur la police anti-émeute à Athènes alors que la Grèce débat de réformes controversées de l’éducation (VIDEO)

Il a refusé de la nourriture pendant environ 50 jours et sa santé s’est considérablement détériorée en conséquence. Le joueur de 63 ans est maintenant en « un état critique » et «Borderline comatose», ses proches l’ont dit à l’AFP.

Le groupe terroriste du 17 novembre a été actif entre 1975 et le début des années 2000. Il a commis plus de 20 assassinats très médiatisés, avec parmi ses victimes des diplomates turcs, un attaché militaire britannique et même un chef de poste de la CIA.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!