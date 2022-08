Regardez la pluie de météores des Perséides ce week-end : MétéoMédia

Alors que le pic de la pluie de météores des Perséides – l’un des plus brillants de l’année – pourrait être la semaine prochaine, c’est peut-être le meilleur moment pour voir l’événement astronomique, selon The Weather Network.

Considérées comme l’une des pluies de météores les plus fortes et les plus brillantes, les Perséides se produisent de la mi-juillet à la fin août alors que la Terre traverse une traînée de débris glacés laissée par une comète, a écrit vendredi le météorologue de Weather Network Scott Sutherland.

Alors que la pluie de météores devrait culminer les nuits des 12 et 13 août, Sutherland dit que la lumière de la quasi-pleine lune du 11 août « éliminera toujours tous les météores sauf les plus brillants ».

“Au lieu de cela, sortez ce week-end pour voir la pluie de météorites car la vue deviendra de pire en pire tout au long de la semaine prochaine à cause de la lune”, a-t-il déclaré.

La pluie de météores tire son nom de la constellation de Persée dont les météores semblent tomber.

L’Agence spatiale canadienne affirme que jusqu’à 50 à 80 météores peuvent passer par le ciel nocturne par heure pendant le pic des Perséides.

Mais en ce moment, Sutherland dit que la pluie de météores peut produire entre 20 et 30 météores par heure.

Il dit que, avec la pleine lune, la lumière artificielle des lampadaires, des panneaux et des véhicules peut également rendre difficile la vue de la pluie de météorites.

La lune se couchera plus tard chaque nuit, ce qui signifie que les téléspectateurs devront rester debout de plus en plus tard pour attraper les points sans lune de la soirée à mesure que chaque jour passe, dit Sutherland.

Il conseille aux astronomes de s’éloigner des villes voisines pour trouver les meilleurs points d’observation loin de toute pollution lumineuse.

La qualité de la visibilité de la pluie de météores dépendra également de la clarté du ciel, dit-il, ajoutant que les téléspectateurs devraient se donner au moins 20 minutes pour que leurs yeux s’adaptent à l’obscurité pour une meilleure visualisation des météores. Cela permet également d’éviter de regarder votre téléphone.

“Une fois que vous avez vérifié que vous avez un ciel dégagé et que vous avez limité votre exposition à la pollution lumineuse, c’est là que la patience entre en jeu”, a déclaré Sutherland.

“Notez que cela – plus que toute autre chose – est probablement la seule chose qui cause le plus de déception lorsqu’il s’agit de regarder une pluie de météores.”