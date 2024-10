Regardez la période de questions complète d’aujourd’hui

Politique · En direct

Durant les séances ordinaires de la Chambre, la période des questions commence à 14 h 15 HE du lundi au jeudi et à 11 h 15 HE le vendredi. Regardez la diffusion complète en direct de la nouvelle Chambre des communes dans l’édifice de l’Ouest.

Période de questions à la Chambre des communes Suivez les partis d’opposition qui remettent en question le gouvernement libéral à la Chambre des communes. Voici les détails pour la période des questions lors des séances ordinaires de la Chambre: Du lundi au jeudi de 14 h 15 à 15 h HE, le vendredi de 11 h 15 à 12 h HE

Le chef de l’opposition pose les premières questions.

Toutes les questions sont posées par l’intermédiaire du Président. Généralement, le PM répond uniquement aux questions des dirigeants.