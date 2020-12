Gwen Stefani veut que le monde sache qu’elle est toujours « juste une fille » du comté d’Orange.

le Voix mentor a joué aux Global Citizen Prize Awards 2020 de NBC le 19 décembre, où elle a fait ses débuts avec son nouveau single «Let Me Reintroduce Myself». La chanson, qui est sortie le 7 décembre et accompagnée d’œuvres d’art montrant Gwen dans sa tenue de vidéoclip « Just a Girl », est une ode à sa carrière musicale de près de trois décennies et un rappel aux fans qu’elle est encore la même personne.

« La recette simple pour tirer le meilleur parti de moi / Les ingrédients du cru, c’est ce qui vous a fait me déranger En premier lieu (endroit) / parce que vous savez que je suis comme bio / Et ça a bon goût / Je vous ai déjà donné des bananes « chantait l’homme de 51 ans. « Vas-y et aide-toi, moi encore dans ton oreille / Binge sur ma musique pendant des jours parce que je suis ici depuis des années. »

Pour l’occasion spéciale, l’ancien Sans aucun doute chanteuse vêtue d’une tenue argentée et noire scintillante avec un imprimé pied-de-poule.