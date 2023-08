Regardez la nouvelle vidéo de Calboy pour « On My Own »

Le rappeur de Chicago Calboy est de retour et nous avons ses derniers visuels pour votre plus grand plaisir.

Le rappeur/chanteur de Chicago vient de sortir son dernier single « On My Own » de son prochain projet d’album déchaîné. Découvrez la vidéo de « On My Own » ci-dessous:

Originaire du Southside de Chicago, le rappeur-chanteur-compositeur Calvin « Calboy » Woods avait l’habitude de garder un million de choses enfermées dans sa tête et dans son cœur. Ayant grandi dans un quartier pauvre qui était souvent qualifié de zone de guerre, dans un paysage de gangs, de crime et de violence, où tout pouvait arriver à tout moment, les menaces quotidiennes ou les éléments de danger étaient un mode de vie. La musique est devenue l’exutoire de Calboy et sa thérapie. Depuis plus d’une décennie, la célébrité du rap moderne de 24 ans a creusé profondément dans son âme en emmenant les auditeurs dans un voyage sonore et en redéfinissant la bande-son des rues.

Avec plus de 2 milliards de flux mondiaux, le MC de Chicago a de multiples réalisations à son actif, notamment la très convoitée XXL Freshman Class Cover de 2020, atterrissant sur le palmarès Hot 100 de Billboard, atteignant le triple platine, tournant avec Kodak Black et collaborant avec Lil Wayne sur « Miseducation » un titre rendant hommage à Lauryn Hill. Maintenant, Calboy est prêt pour une nouvelle ère musicale indépendante avec déchaîné, son premier projet d’album sous son propre label, Loyalty & Company. La collection de 12 chansons raconte la vie du soldat après ses batailles publiques et privées, que ce soit pour la liberté artistique, le chagrin persistant ou les querelles de l’industrie. Sur son morceau de résurgence « On My Own », l’artiste aux multiples talents rappe sur l’équilibre entre ses démons et sa divinité dans un flux rapide sur des 808 en plein essor. Les visuels cinématographiques du single réaffirment effrontément l’allégeance de Calboy à son équipe et soulignent son esprit visionnaire et révolutionnaire en dehors de la grande machine à étiquettes.

« Depuis que je suis gamin, j’ai dit à ma famille que j’étais l’or. J’ai reconnu mon don tôt et j’ai compris le reste malgré ma situation. Je suis vraiment choisi pour ça. Je suis un guerrier. »

Écoutez et téléchargez « On My Own » ICI!