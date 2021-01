Il est temps d’affronter la musique Bon problème saison trois.

Le drame Freeform et Favorise les retombées reviennent dans moins d’un mois et E! News a un premier aperçu exclusif de la nouvelle bande-annonce. Comme d’habitude, il y a un lot continue.

Saison deux de Bon problème s’est terminé avec beaucoup de relations en jeu et la bande-annonce donne quelques indices sur ce qui va arriver, bon et mauvais. Callie (Maia Mitchell) a choisi sa moralité et les locataires de l’aide juridique plutôt que son petit ami Jamie (Beau Mirchoff), et dans la bande-annonce, elle dit à Mariana (Cierra Ramirez) « c’est fini. »

Mariana, qui vient de se connecter avec Evan (TJ Linnard) après avoir appris que son petit ami Raj (Dhruv Uday Singh) aurait pu coucher avec sa colocataire Isabella (Priscilla Quintana), semble maintenant littéralement coincé entre les deux hommes.