Si vous êtes d’humeur à traîner sur les toits avec votre meilleure amie et à oublier le reste du monde pendant un moment, Firefly Lane pourrait être le spectacle pour vous.

Netflix vient de publier une nouvelle bande-annonce étendue pour le drame à venir et ce pourrait bien être le baume confortable dont nous avons tous besoin pour nous apaiser pendant cette période infernale. Katherine Heigl et Sarah Chalke se blottir sous les étoiles et rire des garçons sans pandémie ni troubles politiques en vue? Oui. Je vous remercie. Nous en prendrons trois.

La série, qui est basée sur un livre de Kristin Hannah, suit les meilleurs amis de longue date Tully (Heigl) et Kate (Chalke) à travers ce que Netflix appelle «la plus grande histoire d’amour de toutes».

Selon le site de diffusion en continu, « Lorsqu’un duo improbable Tully et Kate se rencontrent à l’âge de quatorze ans, ils ne pourraient pas être plus différents. Tully est la fille impétueuse et audacieuse que vous ne pouvez pas ignorer, tandis que Kate est la fille timide que vous ne remarquez jamais. . Mais lorsqu’une tragédie les réunit, ils sont liés pour la vie – des meilleurs amis à jamais inséparables. »