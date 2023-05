« Regardez la marche de Kangana Ranaut dans la mode »

Une vieille vidéo montrant Taapsee Pannu marchant sur la rampe dans une robe rose lors du concours Miss India 2008 il y a environ 15 ans devient virale sur Internet. L’actrice a participé au concours de beauté pour réaliser le rêve de sa mère Nirmaljeet Pannu lorsqu’elle était étudiante de 20 ans à Delhi.

Alors que l’actrice est vue marchant sur scène, sa voix off peut être entendue en arrière-plan dans laquelle elle dit: « Salut, Sat Sri Akaal (salutation en punjabi). Mera naam Taapsee Pannu hai aur main bees saal ki hoon (Mon Je m’appelle Taapsee et j’ai 20 ans). Je viens de la capitale, Delhi. Ce concours a été un rêve, plus que le mien, c’est celui de ma mère. Elle n’a pas pu le faire, alors je suis ici pour réaliser son rêve aujourd’hui. . Cela fait longtemps que l’Inde n’a pas remporté de couronne internationale, Miss Monde ou Miss Univers. Je pense que je peux la récupérer. »

Les internautes trollent Taapsee et comparent sa marche avec celle de sa « grande rivale » Kangana Ranaut dans le film Fashion de 2008. Un utilisateur a écrit: « Regardez sa promenade à Miss India et regardez la promenade de Kangana dans la mode », tandis qu’un autre a commenté, « Zero, Kangana ki sasti copy », la même remarque qui a été utilisée par la sœur de Kangana, Rangoli Chandel pour Pannu.





Pendant ce temps, sur le front du travail, Taapsee Pannu sera vu partager l’espace d’écran avec Shah Rukh Khan dans la comédie sociale Dunki réalisée par Rajkumar Hirani. Le film devrait sortir dans les salles du monde entier le 22 décembre plus tard cette année avant les vacances de Noël et du Nouvel An.

Outre Dunki, l’actrice a également la suite du thriller romantique Haseen Dillruba avec Vikrant Massey et Sunny Kaushal et la comédie d’investigation Woh Ladki Hai Kahaan avec Pratik Gandhi et Prateik Babbar en préparation. Taapsee a également plusieurs films alignés en tant que producteur sous sa bannière Outsiders Films.

