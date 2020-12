Les flics dans la capitale française ont organisé un rassemblement de protestation pour dénoncer le président Emmanuel Macron après avoir appelé à des réformes radicales de la police, son parti se déplaçant pour réécrire un projet de loi sur la sécurité protégeant l’identité des officiers.

Les officiers ont été vus en train de manifester dans les rues de Paris lundi soir dans des images capturées par l’agence vidéo de RT, Ruptly, certains manifestant en uniforme et à partir de véhicules d’urgence, leurs lumières bleues clignotantes éclairant l’emblématique place de l’Etoile de la ville.

« Je parle au nom des collègues qui sont derrière moi, qui souffrent tous les jours à l’extérieur, qui sont molestés, brûlés, maltraités, harcelés », un policier a dit à Ruptly, exigeant que la police reçoive « soutien » du gouvernement.

Il faut savoir que cela affecte aussi nos familles, sa femme, ses enfants, ses parents aussi, qui souffrent aussi parce que leurs enfants policiers sont en permanence maltraités et harcelés. Cela affecte beaucoup de gens et nous avons besoin de ce soutien. Sans cela, nous n’irons pas de l’avant.

D’autres journalistes locaux étaient également présents sur le site de la manifestation, filmant les manifestants alors qu’ils scandaient des slogans au milieu d’une légère averse.

Un nouveau rassemblement non déclaré des policiers est en cours à Paris devant l’Arc de Triomphe. Ils protestent après les propos d’Emmanuel Macron sur les contrôles au faciès et les violences policières durant notre interview sur @brutofficiel. pic.twitter.com/EeMPx6PgH0 – Rémy Buisine (@RemyBuisine) 14 décembre 2020

PARIS – Manifestation non déclarée de policiers sur la Place de l’Étoile. Ils protestent contre les propos du président lors d’une interview à @brutofficiel et exigent de meilleures conditions de travail. pic.twitter.com/86kyBWpH0v – Clément Lanot (@ClementLanot) 14 décembre 2020

La manifestation intervient alors que Macron vise de plus en plus la police française, jurant de «Intervenir personnellement» dans l’affaire plus tôt ce mois-ci après la publication d’une paire de clips vidéo controversés montrant des agents en train de battre des suspects. Dans une lettre adressée la semaine dernière à un syndicat national de police, le président a promis une série de réformes dans sept domaines, notamment la formation de la police, la supervision, les ressources, les séquences vidéo des interventions, les inspections et les relations avec la population en général.

Le parti de Macron, La République en marche, a également attiré la colère des forces de l’ordre après s’être engagé à réécrire partiellement un projet de loi controversé sur la sécurité, dont une disposition interdit aux citoyens de filmer des agents en service et de publier les images en ligne avec «Intention de nuire». Les critiques du projet de loi, qui a été récemment adopté par la chambre basse du parlement, ont organisé leurs propres protestations contre la mesure pendant trois semaines consécutives, certains arguant qu’il pourrait criminaliser les journalistes cherchant à documenter la brutalité policière.

La manifestation policière de lundi soir n’est pas la première du genre dans la capitale française ces derniers jours, avec des officiers en scène une autre démonstration vendredi dernier. Selon un journaliste local, la manifestation précédente est intervenue après que Macron eut accordé une longue interview à la plateforme vidéo française Brut, où il a déclaré que les non-blancs sont «Plus susceptibles d’être contrôlés par la police», parmi d’autres critiques de l’application de la loi au cours de la séance de deux heures et plus.

