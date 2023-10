Regardez la Ligue des champions de football : diffusez en direct Naples contre le Real Madrid de n’importe où

Voir chez TNT Sports TNT Sports Regardez les matchs de la Ligue des champions en direct au Royaume-Uni avec TNT Sports Voir chez DAZN DAZN Regardez la Ligue des champions au Canada à partir de 30 $ CA par mois Voir chez Stan Sport Stan Sport Regardez la Ligue des Champions en Australie à partir de 25 AU$ par mois

Le match marquant de la deuxième semaine de l’UEFA Champions League verra sans doute le Naples de Rudi Garcia accueillir le Real Madrid de Carlo Ancelotti dans cet affrontement clé du Groupe C.

Les deux équipes sont favorites pour sortir de la poule après avoir réalisé des débuts de campagne gagnants. Naples avait besoin d’un coup de chance, avec un but contre son camp tardif de Sikou Niakate qui a été le facteur décisif dans sa victoire 2-1 contre Braga au Portugal.

Madrid a également tardé à remporter les trois points lors de son premier match du tournoi de cette année, avec un Jude Bellingham en forme qui a marqué à la 94e minute pour briser le cœur d’une Union Berlin résiliente.

Ci-dessous, nous décrirons les meilleurs services de streaming TV en direct à utiliser pour regarder chaque match en direct où que vous soyez dans le monde.

Le but de Jude Bellingham lors de la victoire 3-0 du Real Madrid contre Gérone samedi était son sixième en Liga lors de sa septième sortie, égalant le record de Cristiano Ronaldo lors de sa première saison 2009/10. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Naples contre Real Madrid : quand et où ?



Naples accueillera le Real Madrid au Stadio Diego Armando Maradona de Naples le Mardi 3 octobre. Le coup d’envoi est fixé pour 21h00 (heure de Paris) heure locale en Italie (20 h au Royaume-Uni, 15 h HE, 12 h HP aux États-Unis et au Canada et 5 h AEST le mercredi 4 octobre en Australie).

Comment regarder le match Naples contre Real Madrid en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à regarder les matchs de la Ligue des Champions localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder l’action – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. Ainsi, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a attribué une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous recherchez d’autres options ? Assurez-vous de consulter quelques-uns des autres excellents Offres VPN qui se déroule en ce moment.

Sarah Tew/CNET

Diffusion en direct de Naples contre le Real Madrid aux États-Unis

Les fans de football américains peuvent diffuser chaque match du tournoi de cette saison via Paramount Plus, qui détient les droits exclusifs de diffusion en direct en anglais aux États-Unis pour les matchs de l’UEFA Champions League.

Sarah Tew/CNET Paramount Plus propose deux principaux plans d’abonnement aux États-Unis : Essential pour 6 $ par mois et Premium pour 12 $ par mois. Tous deux proposent une couverture de la Ligue des champions. L’option Essential, moins chère, propose des publicités pour le streaming à la demande et ne dispose pas de flux CBS en direct ainsi que de la possibilité de télécharger des émissions pour les regarder hors ligne plus tard. Les nouveaux arrivants au service peuvent profiter d’un essai gratuit de 30 jours, tandis que les étudiants peuvent bénéficier d’une réduction de 25 %. Lisez notre revue Paramount Plus.

Diffusion en direct de Naples contre le Real Madrid au Royaume-Uni

Les droits de diffusion en direct de la Ligue des champions au Royaume-Uni sont détenus par TNT Sports (anciennement BT Sport).

TNT Sports Ayant été renommé BT Sports, TNT Sports propose cette saison les matchs de la Ligue des champions exclusivement en direct aux téléspectateurs britanniques. Vous pouvez accéder à TNT Sports exactement de la même manière que son prédécesseur, y compris via Sky Q en tant que bouquet TV, ainsi que la possibilité de streaming en ligne. Il coûte 30 £ dans les deux sens et est livré dans un package comprenant la bibliothèque de contenu documentaire de Discovery Plus.

Diffusion en direct de Naples contre le Real Madrid au Canada

Si vous souhaitez diffuser des matchs de l’UCL en direct au Canada, vous devrez vous abonner à DAZN Canada. Le service détient les droits exclusifs de diffusion de la Ligue des champions cette saison.

Un abonnement DAZN coûte actuellement 30 $ CA par mois ou 200 $ CA par an et vous donnera également accès à la Ligue Europa et au Championnat EFL de football, au rugby des Six Nations et au tennis WTA. Outre les applications dédiées pour iOS et Android, il existe une large gamme de supports pour les décodeurs et les téléviseurs intelligents.

Diffusion en direct de Naples contre le Real Madrid en Australie

Les fans de football de Down Under peuvent regarder les matchs de l’UCL sur le service de streaming Stan Sport, qui détient les droits exclusifs de retransmission de la Ligue des champions en direct en Australie cette saison.

Stan Sport vous coûtera 10 AU$ par mois (en plus d’un abonnement Stan de 10 AU$), mais le service de streaming propose actuellement un essai gratuit de sept jours. Un abonnement vous donnera également accès aux matchs de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, ainsi qu’au rugby international et à la Formule E.

Conseils rapides pour diffuser les matchs de l’UEFA Champions League à l’aide d’un VPN