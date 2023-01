Regardez: La glace coule des tuyaux au Cachemire, certaines parties de l’emblématique gel du lac Dal

Alors que le mercure chute à plusieurs degrés sous le point de congélation au Cachemire, des vidéos montrent de la glace s’écoulant des conduites d’eau dans la vallée et de grandes parties du lac Dal à Srinagar ont été gelées jeudi.

Dans certaines régions, les habitants ont eu recours à des incendies sous les canalisations gelées pour faire fondre l’approvisionnement en eau.

Le Cachemire est sous l’emprise de « Chilla-i-Kalan », l’hiver rigoureux de 40 jours qui commence le 21 décembre et se termine le 30 janvier. Cette période est marquée par de fréquentes chutes de neige et plusieurs plans d’eau à travers la vallée étant gelés.

La température minimale dans la vallée reste inférieure à zéro depuis un mois.

Aujourd’hui, la température minimale à Srinagar était de moins 6,4 degrés Celsius. Pagalgam, dans le sud du Cachemire, était l’endroit le plus froid du Jammu-et-Cachemire avec une température de moins 9,2 degrés Celsius. La station de ski de Gulmarg a enregistré une température de moins 7,5 degrés Celsius.

Qazigund et Kupwara ont enregistré des températures basses de moins 6,2 degrés Celsius

Au cours des prochains jours, la région continuera de faire face à un temps sec et à des nuits plus froides. Selon le Département météorologique indien, des chutes de neige sont attendues dimanche et lundi.

Une vague de froid moins sévère se poursuit après l’hiver rigoureux de 40 jours, avec une période froide de 20 jours appelée « Chillai-Khurd » (petit rhume) et une « Chillai-Bachha » (petit rhume) de 10 jours.