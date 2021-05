Regardez la fusée d’Elon Musk atterrir SANS exploser – RT USA News

Pour la toute première fois, le prototype du vaisseau spatial de SpaceX a réussi à atterrir en toute sécurité après un test réussi, marquant une étape majeure dans le projet du PDG Elon Musk de l’utiliser comme atterrisseur pour des missions sur la Lune, sur Mars et au-delà.

«Starship landing nominal!» Musk a tweeté mercredi, après que le navire SN15 a atterri avec succès sur l’aire d’atterrissage de Boca Chica, au Texas, juste au nord de la frontière avec le Mexique.

Le SN15 de 45 mètres de haut avait décollé à 17 h 24, heure locale (10 h 24 GMT), et s’était envolé jusqu’à une altitude d’environ six miles (près de 10 km) pour tester une série de manœuvres. Ses trois moteurs Raptor s’éteignirent progressivement et le SN15 passa en chute libre horizontale, avant que deux des roquettes ne soient réactivées à « Flip » le navire pour un atterrissage vertical.

Pendant les quelques minutes suivantes, tous les yeux étaient rivés sur le navire, car le malheureux SN10 avait également atterri pour subir « Démontage rapide et imprévu » en explosant sur le pad, de retour en mars. Cependant, les flammes qui léchaient brièvement le dessous du SN15 se sont rapidement éteintes et le test a été jugé réussi.

Le triomphe de mercredi survient après une série d’échecs coûteux pour SpaceX. Le SN11 s’est écrasé dans le sol dans un épais brouillard lors du test du 30 mars, Musk plaisantant que « Au moins le cratère est au bon endroit! » SN9 a également explosé lors de la phase d’atterrissage du test, début février. Les premiers vaisseaux spatiaux se froissaient comme des boîtes de conserve même avant le décollage, mais SpaceX a continué.

SN15 avait mis en œuvre un certain nombre d’améliorations par rapport aux modèles précédents, intégrant les leçons des échecs passés, a déclaré SpaceX avant le lancement.

Le test a également renforcé le cas de SpaceX avec la NASA, qui avait choisi le véhicule de Musk le mois dernier comme atterrisseur pour sa mission lunaire Artemis – initialement prévue pour 2024 mais actuellement toujours bloquée en raison de contraintes budgétaires. Le prix a été suspendu après que la NASA a reçu des plaintes de deux sociétés rivales, Dynetics et Blue Generation, dont aucune n’a d’atterrisseur opérationnel.





Que ce soit par conception ou par hasard, le test de mercredi a eu lieu à l’occasion du 60e anniversaire du premier vol spatial américain avec équipage. Alan Shepard est devenu le premier astronaute de la NASA à franchir la frontière de l’espace le 5 mai 1961, lorsque sa capsule Mercury a effectué un vol suborbital de 15 minutes.

Le cosmonaute soviétique Youri Gagarine avait effectué le premier vol orbital humain trois semaines auparavant.

