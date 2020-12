Une nouvelle fusée chinoise à portance moyenne a effectué son premier vol alors que le pays travaille au développement de fusées réutilisables dans le cadre de la série Long March 8.

La fusée Long 8 mars Y-1 a décollé mardi à 12 h 37 (4 h 37 GMT) depuis l’île de Hainan, dans le sud de la Chine, pour envoyer cinq satellites de test sur une orbite prédéfinie.

La longueur totale de la nouvelle fusée est d’environ 50,3 mètres, alors qu’elle a une masse au décollage d’environ 356 tonnes et une poussée au décollage d’environ 480 tonnes. La charge utile maximale que la fusée peut soulever est de plus de 4,5 tonnes sur une orbite synchrone au soleil (SSO) à une altitude de 700 km.

Le moteur-fusée cryogénique de nouvelle génération adopte des propulseurs «verts» d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide. Il génère de l’eau après combustion et le processus de lancement est écologique et efficace, selon les médias chinois.

La fusée a deux étages, et le premier est basé sur celui de la fusée Long March 7. La deuxième étape est basée sur la troisième étape de la fusée Long March 3.

La Chine prévoit de développer la série Long March 8 dans les années à venir, et une future version de la fusée porteuse pourra être réutilisable, ce qui permet de réduire les coûts. « Le cycle de lancement de la future fusée Long March-8 sera réduit à 10 jours », Duan Baocheng, le commandant adjoint d’une équipe responsable du lancement de la fusée Long March 8, a déclaré.

Le programme spatial chinois de cette année comprenait le lancement de sa première mission indépendante sur Mars en juillet, et plus tôt ce mois-ci, les roches et le sol de la Lune ont été ramenés lors du premier prélèvement d’échantillons lunaires depuis 1976.

L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) prévoit d’achever une station spatiale habitée à plusieurs modules d’ici deux ans.

