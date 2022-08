Regardez la fusée Artemis Moon de la NASA se déployer sur la rampe de lancement

Que sont le système de lancement spatial et Orion, et pourquoi sont-ils importants ?

Le système de lancement spatial et Orion sont deux des éléments essentiels des plans de la NASA pour ramener les astronautes à la surface de la lune dans les années à venir. Pour y arriver, il faut une fusée suffisamment puissante pour pousser un gros vaisseau spatial hors de l’orbite terrestre basse vers la lune, à environ 240 000 milles de distance. Orion est une capsule conçue pour transporter des astronautes lors de voyages spatiaux pouvant durer jusqu’à quelques semaines.

Quels problèmes sont survenus lors de la répétition générale ?

La NASA a lancé la fusée SLS pour la première fois sur la rampe de lancement à la mi-mars. Début avril, il a tenté d’effectuer une «répétition en tenue humide» des procédures de compte à rebours, y compris le chargement de plus de 700 000 gallons d’hydrogène liquide et de propulseurs de fusée à oxygène liquide. Cependant, des problèmes techniques, dont une fuite d’hydrogène lors de trois essais de répétition, ont écourté les comptes à rebours.

La NASA a ensuite ramené la fusée au bâtiment d’assemblage des véhicules pour effectuer des réparations. En juin, la fusée est retournée sur la rampe de lancement pour une autre tentative de répétition générale mouillée. Cette tentative, le 20 juin, a rencontré différentes fuites d’hydrogène, dans un connecteur de conduite de carburant vers l’étage d’appoint de la fusée. Cependant, les réservoirs de propulseur ont été entièrement remplis pour la première fois et les contrôleurs ont pu continuer la répétition jusqu’à ce que le compte à rebours se termine avec 29 secondes restantes. À l’origine, l’objectif était d’arrêter le compte à rebours avec un peu moins de 10 secondes, lorsque les moteurs démarreraient pour un lancement réel.

Malgré la fuite, les responsables de la NASA ont décidé que tous les systèmes critiques avaient été suffisamment testés et ont déclaré que le test était un succès. La fusée est retournée au bâtiment d’assemblage de véhicules une fois de plus pour les derniers préparatifs, y compris l’installation du système de terminaison de vol, qui ferait exploser la fusée en cas de problème lors du lancement et éliminerait la possibilité de s’écraser dans une zone peuplée.

Les batteries du système de terminaison de vol, installées le 11 août, ne sont normalement conçues que pour durer 20 jours, mais la partie de la United States Space Force qui supervise les lancements depuis la Floride a accordé à la NASA une dérogation qui prolonge la période à 25 jours. Cela permet la date de lancement du 29 août ainsi que des opportunités de sauvegarde les 2 et 5 septembre.

La NASA espère avoir réparé la fuite d’hydrogène, mais elle ne le saura pas avec certitude avant le compte à rebours du 29 août, lorsque la ligne de propulseur sera refroidie à des températures ultra-froides, ce qui ne peut pas être testé dans le bâtiment d’assemblage de véhicules.