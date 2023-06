Regardez la finale de la Ligue des champions : diffusion en direct de Man City contre l’Inter Milan depuis n’importe où

Voir chez BT Sport BT Sport Regardez la Ligue des champions au Royaume-Uni à partir de 10 £ par mois Voir chez DAZN DAZN Regardez la finale de la Ligue des champions au Canada à partir de 25 $ CA par mois Voir chez Stan Sport Stan Sport Regardez la finale de la Ligue des champions en Australie à partir de 10 AU$ par mois

C’est un rendez-vous avec le destin pour Man City de Pep Guardiola et l’Inter Milan de Simone Inzaghi, alors que ces deux géants européens s’affrontent samedi lors de la finale de l’UEFA Champions League à Istanbul.

Ayant déjà remporté des triomphes nationaux en Premier League anglaise et en FA Cup, Man City espère maintenant remporter l’UCL pour la première fois de son histoire et remporter un triplé rare – un exploit qui égalerait la plus grande réussite de son grand rival Man United retour en 1999.

L’Inter Milan, une équipe de Serie A, entre dans le match en tant qu’outsider majeur, mais comme City a déjà connu la gloire de la coupe nationale après avoir remporté la Coppa Italia le mois dernier.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Visionhaus/Getty Images

Man City vs Inter Milan : Quand et où ?



Man City affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions au stade olympique Atatürk d’Istanbul le samedi 10 juin. Le coup d’envoi est fixé pour 22h TRT heure locale en Turquie, ce qui en fait un Début à 20 h 00 BST au Royaume-Uni et à 21 h 00 CET en Italie. Cela se traduit par une 15 h HE, 12 h PT départ aux États-Unis, tandis que pour les fans de football en Australie c’est un coup d’envoi à 5 h AEST le dimanche 11 juin.

Comment regarder le match Man City vs Inter Milan en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. Donc, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a bloqué avec une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN se déroule en ce moment.

Sarah Tew / Crumpe

Diffusez en direct le match Man City contre l’Inter Milan aux États-Unis

Le match très attendu de samedi sera disponible en streaming sur Paramount Plus, qui détient les droits de diffusion en direct aux États-Unis pour la finale de l’UEFA Champions League.

Sarah Tew / Crumpe Paramount Plus a deux plans d’abonnement principaux aux États-Unis : Essential pour 5 $ par mois (50 $ par an si payé annuellement) et Premium pour 10 $ par mois (100 $ par an). Les deux offrent une couverture de la finale de la Ligue des champions. L’option Essential moins chère contient des publicités pour le streaming à la demande et manque de flux CBS en direct ainsi que de la possibilité de télécharger des émissions à regarder hors ligne plus tard. Les nouveaux arrivants au service peuvent profiter d’un essai gratuit de 30 jours, tandis que les étudiants peuvent bénéficier d’une réduction de 25 %. Lisez notre revue Paramount Plus.

Diffusez gratuitement en direct le match Man City contre l’Inter Milan au Royaume-Uni

Les droits de la Ligue des champions au Royaume-Uni sont détenus par BT Sport. Cependant, comme il s’agit de la finale, BT permet aux non-abonnés de suivre gratuitement toute l’action sur le Site Internet de BT Sportl’application BT Sport et le Chaîne YouTube de BT Sport.

Pour les abonnés actuels, ce jeu devrait être diffusé sur les chaînes BT Sport 1 et BT Sport Ultimate 4K en ultra HD. Si vous avez déjà BT Sport dans le cadre de votre forfait TV, vous pouvez diffuser le jeu via l’application BT Sport, tandis que les coupe-câbles peuvent également diffuser via BT Sport Monthly Pass.

Si vous êtes déjà client BT TV, vous pouvez actuellement accéder aux chaînes BT Sport pour 10 £ par mois. Les clients BT Broadband peuvent regarder les chaînes via l’application BT Sport pour 16 £. Si vous ne voulez pas être bloqué par un long contrat, il existe également l’option du pass mensuel BT Sport, qui coûte 30 £ par mois et vous permet de diffuser les quatre chaînes BT Sport sur les appareils iOS et Android, ainsi qu’une large gamme. de décodeurs et de téléviseurs intelligents. Il s’agit d’un contrat d’un mois glissant que vous pouvez résilier à tout moment.

Diffusez en direct le match Man City contre l’Inter Milan au Canada

Si vous souhaitez diffuser ce jeu en direct au Canada, vous devez vous abonner à DAZN Canada. Le service a les droits exclusifs de diffusion de la finale de la Ligue des champions cette saison.

Un abonnement DAZN coûte actuellement 25 $ CA par mois ou 200 $ CA par an et vous donnera également accès au football de la Ligue Europa et du championnat EFL, au rugby des Six Nations et au tennis WTA. En plus des applications dédiées pour iOS et Android, il existe une large gamme de supports pour les décodeurs et les téléviseurs intelligents.

Diffusez en direct le match Man City contre l’Inter Milan en Australie

Les fans de football Down Under peuvent regarder le match sur le service de streaming Stan Sport, qui a les droits exclusifs de diffuser la finale de la Ligue des champions en direct en Australie cette saison.

Stan Sport vous coûtera 10 AU $ par mois (en plus d’un abonnement Stan de 10 AU $), mais le service de streaming propose actuellement un essai gratuit de sept jours. Un abonnement vous donnera également accès à l’action de l’Europa League et de l’Europa Conference League, ainsi qu’au rugby international et à la Formule E.

Conseils rapides pour diffuser la finale de la Ligue des champions à l’aide d’un VPN