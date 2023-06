Regardez la finale de la FA Cup Soccer: Livestream Man City contre Man United de n’importe où

Voir sur ESPN ESPN Plus Regardez la FA Cup aux États-Unis à partir de 10 $ par mois Voir à la BBC Bbc Regardez gratuitement la finale de la FA Cup au Royaume-Uni Voir sur ITV TVI Regardez gratuitement la finale de la FA Cup au Royaume-Uni Voir sur SN maintenant Sportsnet Regardez la FA Cup au Canada pour 15 $ CA par mois Afficher plus (1 article)



Les rivaux locaux amers Manchester City et Manchester United s’affrontent lors d’une finale historique de la FA Cup à Wembley samedi.

C’est la première fois que les deux clubs de Manchester se rencontrent lors de la finale phare de la première compétition à élimination directe du football anglais, et pourrait voir City se rapprocher d’un triplé.

Le match de samedi sera la troisième apparition de United de la saison à Wembley, après avoir triomphé de la Coupe Carabao dans le stade emblématique avant de dépasser Brighton aux tirs au but en demi-finale de cette compétition.

Pep Guardiola de Man City, quant à lui, espère mener son équipe à un deuxième trophée de cette campagne, après avoir remporté la Premier League le mois dernier, et avec une finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan à attendre le week-end prochain. La dernière – et la seule autre – équipe anglaise à avoir remporté un triplé ? Man United, en 1999.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct, où que vous soyez dans le monde.

Sera-ce la moitié bleue ou rouge de Manchester célébrant une grande victoire en FA Cup samedi soir ? Visionhaus/Getty Images

Manchester City vs Manchester United : Quand et où ?



Manchester City affrontera Manchester United lors de cette finale de la FA Cup dans le cadre neutre du stade de Wembley à Londres. samedi 3 juin. Le coup d’envoi est prévu à 15 h 00 BST, heure locale au Royaume-Uni (10 h 00 HE, 7 h 00 PT aux États-Unis et au Canada et 12 h 00 AEST le dimanche 4 juin en Australie).

Comment regarder le match Man City contre Man United en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir la finale de la coupe localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le match – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN se déroule en ce moment.

Diffusez en direct le match Man City contre Man United aux États-Unis

La finale de la FA Cup est diffusée exclusivement en direct aux États-Unis sur ESPN Plus. Le coup d’envoi est à 10 h HE (7 h PT) samedi pour les téléspectateurs des États-Unis.

Diffusez en direct le match Man City contre Man United gratuitement au Royaume-Uni

La bonne nouvelle pour les fans de foot au Royaume-Uni est que les diffuseurs gratuits BBC et ITV partagent les tâches en direct pour la finale de la FA Cup de cette saison.

La couverture sur BBC1 démarre à 13 h 50 BST et sur ITV1 à partir de 14 h 05 avant le coup d’envoi de 15 h.

Bbc Le match étant diffusé sur BBC1, cela signifie que vous pourrez regarder le match en ligne gratuitement via le service de streaming à la demande du réseau, BBC iPlayer. Avec une application disponible pour les appareils mobiles Android et Apple, ainsi qu’une vaste gamme de téléviseurs intelligents et de boîtiers de diffusion en continu, tout ce dont vous avez besoin est une licence de télévision britannique valide pour diffuser le jeu.

TVI Comme le match est diffusé sur ITV1, cela signifie que vous aurez également la possibilité de regarder le match en ligne gratuitement via le service de streaming à la demande du réseau, ITVX (anciennement ITV Hub). Le service dispose d’une application mise à jour disponible pour les appareils mobiles Android et Apple, ainsi que d’une vaste gamme de téléviseurs intelligents.

Diffusion en direct du match Man City contre Man United au Canada



Les fans de football canadiens qui souhaitent regarder la finale de la FA Cup peuvent suivre toute l’action en direct via Sportsnet.

Sportsnet est disponible via la plupart des câblo-opérateurs, mais les coupe-câbles peuvent s’abonner au service de streaming autonome du réseau SN Now à la place, avec des prix commençant à 15 $ CA par mois ou 150 $ CA par an.

Diffusion en direct du match Man City contre Manchester United en Australie

ViacomCBS détient les droits de diffusion de la FA Cup en Australie, ce qui signifie que vous pouvez désormais regarder la finale en direct Down Under via le service de streaming Paramount Plus. Le coup d’envoi est à 12 h AEST le dimanche matin.

Un abonnement australien Paramount Plus coûte actuellement 9 dollars australiens par mois, ce qui vous donne accès à la couverture de Paramount du tournoi de cette année, ainsi qu’à des films hollywoodiens tels que Top Gun: Maverick et des émissions originales comme Picard et Tulsa King.

Conseils rapides pour diffuser la FA Cup à l’aide d’un VPN