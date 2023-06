Regardez: La famille de Mumbai se réjouit après que son fils ait obtenu 35% aux examens du conseil de classe 10

en Inde, la réussite scolaire est principalement associée aux notes. Plus encore, les Indiens sont obsédés par les résultats des examens du jury et s’attendent à ce que leur enfant obtienne les meilleurs scores, car ils pensent que des notes élevées garantissent le succès. Les résultats apportent à la fois bonheur et déception à travers le pays à des dizaines de familles.

Cependant, une famille de Mumbai a brisé les stéréotypes et a célébré la réussite de son fils au 10e examen du jury, même s’il n’a obtenu que 35 %. L’élève a terminé sa 10e classe dans une école moyenne marathi et a obtenu 35 points dans les 6 matières, ce qui lui a valu un score de 35% à ses examens SSC. Au lieu de le gronder ou de se mettre en colère, les parents du garçon étaient fiers et affichaient joyeusement ses notes. La vidéo a été partagée par l’officier de l’IAS Awanish Sharan.

»Un élève de la classe 10e de Mumbai a obtenu 35% de notes à l’examen. Mais au lieu d’être tristes ou en colère, ses parents ont célébré son succès », lit-on dans la légende de la vidéo lorsqu’elle est traduite de l’hindi.

Regardez la vidéo ici :

मुंबई के रहने वाले 10वीं के एक छात्र ने परीक्षा Plus de 35 % de réduction. Plus d’informations जाय उसकी सफलता को सेलिब्रे किया. pic.twitter.com/fAa6szayiF — Awanish Sharan 🇮🇳 (@AwanishSharan) 8 juin 2023

Les internautes ont été agréablement surpris et ravis de voir la réaction réconfortante des parents.

Un utilisateur a écrit : « Félicitations au garçon pour avoir réussi et aux parents pour être les parents dont chaque élève a besoin. »

Un autre a commenté : « Excellente initiative. Les parents ne devraient pas forcer leurs enfants à obtenir de bonnes notes. Ils doivent rester positifs. La pression parentale peut souvent rendre les enfants sujets au stress et à l’anxiété. Ils sont beaucoup plus susceptibles de devenir anxieux et de douter de leur propre potentiel. »

Un troisième a partagé une expérience similaire et a écrit : « Je me souviens encore que j’ai obtenu 46,7 % au 10e standard et que ma mère a distribué un paquet de 1 kg de besan laddoos à tous nos voisins. Merci maman d’avoir toujours cru en moi. »

Un quatrième a ajouté: « Bien sûr, ce garçon deviendra un bon être humain et réussira à l’avenir grâce au soutien apporté par ses parents. »