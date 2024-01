Regardez la FA Cup Soccer : diffusion en direct des Spurs contre Man City de n’importe où

Voir sur ESPN ESPNPlus Regardez la FA Cup aux États-Unis à partir de 10 $ par mois Voir sur ITV ITV Regardez gratuitement la finale de la FA Cup au Royaume-Uni Voir chez SN maintenant Réseau sportif Regardez la FA Cup au Canada pour 15 $ CA par mois

Le match glamour du quatrième tour de cette saison verra Manchester City, tenant du titre, se rendre vendredi au nord de Londres pour affronter les Spurs d’Ange Postecoglou.

Les hôtes ont battu Burnley, en difficulté en Premier League, avec une victoire 1-0 au tour précédent, et seront renforcés par le retour bienvenu du milieu de terrain James Maddison pour le match d’aujourd’hui.

La City de Pep Guardiola n’a pas enregistré de victoire au Tottenham Hotspur Stadium lors de ses cinq visites précédentes, mais les Cityzens pourraient également voir un joueur clé revenir dans les rangs pour ce match, avec l’attaquant aux allures de machine Erling Haaland qui devrait être nommé dès le départ. programmation pour ce savoureux choc de coupes.

Ci-dessous, nous décrirons les meilleurs services de streaming TV en direct à utiliser pour regarder le match en direct, où que vous soyez dans le monde.

Le meneur de jeu James Maddison devrait revenir dans la formation de départ des Spurs après une absence de deux mois en raison d’une blessure à la cheville. James Gill – Danehouse/Getty Images

Tottenham Hotspur contre Manchester City : quand et où ?



Tottenham Hotspur accueille Manchester City lors de ce match nul du quatrième tour de la FA Cup au Tottenham Hotspur Stadium le Vendredi 26 janvier. Le coup d’envoi est fixé pour 20 h GMT, heure locale au Royaume-Uni (15 h HE, 12 h HP aux États-Unis et au Canada, et 7 h AEST le samedi 27 janvier en Australie).

Comment regarder le match Spurs contre Man City en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à regarder le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Diffusez en direct le match Spurs contre Man City aux États-Unis

Ce match de coupe au Tottenham Hotspur Stadium est diffusé exclusivement en direct aux États-Unis sur ESPNPlus. Le coup d’envoi aura lieu vendredi à 15 h HE (12 h HP) pour les téléspectateurs aux États-Unis.

Puis-je diffuser en direct le match Spurs contre Man City au Royaume-Uni ?

La bonne nouvelle pour les fans de foot au Royaume-Uni est que les chaînes de télévision gratuites BBC et ITV partagent les tâches en direct pour la FA Cup de cette saison.

Couverture sur ITV1 à partir de 19h30 GMT avant le coup d’envoi de 20h.

Puis-je diffuser en direct les Spurs contre Man City au Canada ?

Les fans de football canadiens qui souhaitent regarder ce match de la FA Cup peuvent regarder toute l’action en direct via Sportsnet.