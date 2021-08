New Delhi : Enfin la Journée de l’Amitié est arrivée. Elle est célébrée chaque année le premier dimanche du mois d’août. Cette année, il sera célébré le 1er août. Afin de rendre ce jour propice un peu plus spécial, les créateurs de « RRR » ont enfin sorti la chanson la plus attendue « Dosti ».

La chanson est composée par MM Keeravaani et est chantée par cinq chanteurs – Amit Trivedi, Anirudh Ravichander, Vijay Yesudas, Hemachandra et Yazin Nizar.

Ces chanteurs ont chanté la chanson thème en langues telugu, tamoul, kannada, hindi et malayalam.

Partageant l’enthousiasme suscité par la sortie de la chanson, les acteurs vedettes du film de SS Rajamouli, Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Ajay Devgn, ont exprimé leur point de vue sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Ils ont également partagé le lien de la chanson sur leurs comptes Instagram.

Alia a écrit: « En ce jour de l’amitié, assistez à la rencontre de deux puissantes forces opposées – Ramaraju et Bheem

#Dosti #Natpu #Priyam Le clip vidéo est maintenant disponible.

Une comédie musicale #MMKeeravaani.

@ssrajamouli @rrrmovie

@jrntr @alwaysramcharan @ajaydevgn @oliviakmorris @dvvmovies @penmovies @lyca_productions @tseries.official @laharimusic

Chanteurs : @vedalahemachandra

@anirudhofficial @itsamittrivedi @thevijayyesudas @yazin_nizar

Paroliers : #SirivennelaSeetharamaSastry @msriyamukherjee @madhankarky

@aazadraj #MankombuGopalakrishnan

Clip musical:

DOP – @dineshkrishnandop

Chorégraphe – @dancersatz

Supervision du tournage et édité par : @wallsandtrends

#RRRMfilm #RRR.. »

En parlant du film, il s’agit d’un conte fictif sur la jeunesse des combattants de la liberté Komaram Bheem et Alluri Seetharamaraju, et sortira le 13 octobre de cette année.

De plus, PEN Studios a mis en sac les droits de distribution en salles dans toute l’Inde du Nord et a également acheté les droits électroniques mondiaux pour toutes les langues.