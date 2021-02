Le jour que nous attendions tous est enfin arrivé. Oui, le jour de la Journaux de vampire musical!

Ce soir, Legs met sur sa performance très attendue de Salvatore: La comédie musicale!, une émission de fiction écrite par Landon Kirby (Aria Shahghasemi) à propos de la fondation de l’école Salvatore. L’école a en fait été fondée par Caroline (Candice King) avec l’aide de Klaus (Joseph Morgan) dans le Journaux de vampire finale de la série, et la comédie musicale commence avec Elena (jouée à l’origine par Nina Dobrev) rencontre Stefan (joué à l’origine par Paul Wesley) à l’extérieur du lycée Mystic Falls, qui s’est passé dans le TVD pilote.

Legs étoile Kaylee Bryant, qui joue Josie jouant Elena, était tout aussi confus que nous.

« [It was] peut-être une production de deux heures, ce qui la rend encore plus hilarante », a-t-elle déclaré à E! News. The Vampire Diaries-et Les originaux– en deux heures? Si ça était deux heures. Je veux dire, je ne pense pas qu’il y ait eu un entracte! »

Bien que cela n’ait pas beaucoup de sens logique, cela fonctionne d’une manière ou d’une autre, et Legs tire un vrai régal pour Journaux de vampire Ventilateurs.

Avant l’épisode de ce soir, The CW a publié une vidéo de l’une des meilleures chansons, intitulée « Hello Brother ». Si vous êtes un TVD fan, vous pourrez peut-être deviner quels deux frères immortels et tourmentés à jamais se chanteront. (Et si vous ne pouvez pas deviner, laissez-nous vous aider: c’est Stefan et Damon, qui a été joué par Ian Somerhalder.) Julie Plec, qui était producteur exécutif et showrunner sur The Vampire Diaries, Les originaux et Legs, était absolument ravi de cette chanson en particulier.