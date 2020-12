L’un des crimes les plus notoires de l’histoire américaine est de recevoir le traitement de la série documentaire Netflix. UNE nouvelle bande-annonce car la série en quatre parties est maintenant sortie, et promet une histoire qui refroidira jusqu’à l’os même le véritable amateur de crime le plus chevronné.

Night Stalker: À la recherche d’un tueur en série raconte les crimes de Richard Ramirez, qui a terrorisé la ville de Los Angeles à l’été 1985. Il montre la course pour un jeune détective nommé Gil Carrillo du département du shérif du comté de Los Angeles et enquêteur sur les homicides Frank Salerno pour résoudre l’affaire alors que les médias ont attisé la peur d’un boogeyman qui n’avait aucun modèle de victime ou de méthodologie dans ses crimes.

La série comprend des entretiens avec des survivants des crimes de Ramirez et d’autres personnes impliquées dans l’affaire, ainsi que des images d’archives et des photographies originales. Il dresse le portrait d’un Los Angeles aux prises avec la possibilité très réelle que n’importe qui puisse être l’une des victimes du Night Stalker.