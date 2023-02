Regardez la bande-annonce – Hollywood Life

La liste noire se termine après la 10e saison à venir qui débutera fin février, a confirmé NBC dans un nouveau communiqué de presse. La longue série dramatique mettant en vedette James Spader débutera sa dernière saison le dimanche 26 février à 22 h HE / PT. Le 200e épisode de la série sera diffusé le dimanche 19 mars. NBC a également publié la bande-annonce officielle de la saison 10, intitulée à juste titre “Say Goodbye To Red”.

En savoir plus sur “La liste noire”

La description de NBC pour la saison à venir se lit comme suit : “Dans sa 10e saison historique, “The Blacklist” revient alors que Raymond Reddington (James Spader) affronte un danger sans précédent. Avec le rôle secret de Reddington en tant qu’informateur du FBI exposé, d’anciens Blacklisters s’uniront contre lui dans leur désir mortel de vengeance – testant Red et le groupe de travail du FBI comme jamais auparavant. “

Jean Eisendrathshowrunner et producteur exécutif de La liste noire, a publié une déclaration sur la dernière saison de l’émission. “UNprès 10 ans, des centaines de cas de « liste noire » et plus de 200 épisodes produits, nous sommes honorés d’arriver à notre conclusion », a-t-il déclaré. “Cela a été incroyablement amusant de créer les Blacklisters étranges, sournois et délicieux pour défier Raymond Reddington et notre groupe de travail du FBI chaque semaine.”

Jason Clodfelter, co-président de Sony Pictures Television Studios, a déclaré dans un communiqué : “James a dirigé une distribution aux multiples talents et diversifiée qui comprenait également des stars invitées légendaires et des centaines de Blacklisters qui nous ont tous fait prendre racine pour cet anti-héros. Nous donnons notre chapeau Reddington au personnel de production dévoué, à l’équipe travailleuse et aux écrivains talentueux. Les rebondissements imprévisibles de l’intrigue ont produit une émission de télévision héritée qui a servi à divertir un public mondial et alors que nous entrons dans la dernière saison, nous avons hâte que le public voie comment Raymond Reddington tire sa révérence.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





La liste noire a été créé le 23 septembre 2013 sur NBC et est rapidement devenu l’un des drames les mieux notés du réseau au cours de ses dix saisons. L’émission a reçu deux nominations aux Golden Globe Awards, pour James Spader, une victoire aux Emmy Awards, dans la catégorie cascade, une nomination aux SAG Awards et deux nominations aux People’s Choice Awards.

En plus de Jacques, La liste noire aussi des étoiles Diego Klattenhoff, Hisham Tawfiq, Anya Banerjee et Harry Lenix. Les anciens membres de la distribution comprennent Ryan Eggold, Megan Boon, Mojan Marno, Amir Arissonet Laura Sohn.

Lien connexe Lié: Série “Ironheart” : tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le nouveau spectacle Marvel

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.