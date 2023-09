Regardez la bande-annonce du nouveau film du Studio Ghibli, Le Garçon et le Héron

Le nouveau film du Studio Ghibli, Le garçon et le héron, a été décrit comme un « fantasme semi-autobiographique sur la vie, la mort et la création, en hommage à l’amitié ». Maintenant, la première bande-annonce pour ce qui pourrait éventuellement être celui de Hayao Miyazaki dernier film a enfin été libéré. Regardez-le ci-dessous.

LE GARÇON ET LE HÉRON | Bande-annonce officielle

En retenant les images marketing traditionnelles comme les affiches, les illustrations de personnages et même les bandes-annonces, une quantité massive de battage médiatique et de spéculations a tourbillonné. Le garçon et le héron. Nous n’en savons pas grand-chose, et même le livre dont il a été adapté…Comment vivez-vous?– était censé fournir plus d’inspiration que de matériel direct. io9 a révélé la couverture et l’extrait en anglais de Comment vivez-vous? en 2021 car il servirait de base à ce film. Et pourtant, on en sait très peu au-delà de ce que le Studio Ghibli a révélé aujourd’hui dans un GKids. communiqué de presse:

Le garçon et le héron Un jeune garçon nommé Mahito, qui aspire à sa mère, s’aventure dans un monde partagé par les vivants et les morts. Là, la mort prend fin et la vie prend un nouveau départ. Un fantasme semi-autobiographique sur la vie, la mort et la création, en hommage à l’amitié, issu de l’esprit de Hayao Miyazaki.

Selon le libérer, Le garçon et le héron « commence les avant-premières spéciales le 22 novembre avant de s’étendre aux cinémas à l’échelle nationale et au Canada le 8 décembre. »

