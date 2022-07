Regardez la bande-annonce du Motorola Razr (2022)

Nous devons être très proches d’un dévoilement officiel pour la troisième itération du Motorola RAZR. En mai, nous avons commencé à voir des photos et des vidéos de l’appareil supposé sur le Web, Motorola lui-même publiant maintenant des bandes-annonces pour l’appareil. Le battage médiatique est réel, les gens.

La bande-annonce ne nous montre pas plus que les fuites passées que nous avons vues. Au contraire, cela confirme que ces fuites passées étaient effectivement exactes et ce à quoi nous pouvons nous attendre un peu plus tard cette année. Dans l’ensemble, pour un pliable, c’est un bel appareil avec ce grand écran extérieur et c’est toujours bienvenu d’avoir des options en dehors de la gamme Galaxy Z Flip de Samsung.

Pour les fonctionnalités, on s’attend à ce que le troisième appareil RAZR offre un processeur Snapdragon 8 Gen 1, soit disponible dans une variété d’options de configuration de stockage et de RAM, et dispose également d’un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il s’annonce comme un véritable concurrent d’un pliable, donc c’est bien.

Découvrez le teaser ci-dessous et faites-nous savoir si vous seriez ouvert à un Motorola pliable en 2022.

// GSM Arena