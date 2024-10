Regardez la bande-annonce du documentaire « Je suis Martin Parr »

La bande-annonce de Je suis Martin Parr a été publié, donnant aux fans un premier aperçu du documentaire sur le célèbre photographe.

Martin Parr est l’un des photographes documentaires les plus célèbres de la seconde moitié du XXe siècle.

Je suis Martin Parrréalisé par Lee Shulman, retrace la vie de l’homme qui a révolutionné la photographie contemporaine.

Le documentaire suit Parr lors d’un road trip à travers l’Angleterre et donne aux téléspectateurs l’occasion de le voir travailler en détail.

« Nous sommes embarqués dans un road trip avec cet aventurier infatigable‚ sa gâchette d’appareil photo toujours prête à capturer les moindres détails de la vie quotidienne », Shulman dit dans une déclaration à Variété.

« Il est l’un des photographes contemporains les plus controversés de son époque‚ ses images amusent et divertissent souvent ceux qui en sont témoins.

«Et pourtant, il nous met un peu mal à l’aise‚ coincé entre un rire silencieux et la réalisation effrayante de nous reconnaître dans son portrait sans concession de la société consumériste.

« Nous aurons la chance de le suivre en détail dans son travail‚ au-delà de sa vision singulière du monde tout en retraçant sa vie trépidante de photographe souvent incompris. »

Le documentaire – qui met en vedette des contributeurs tels que l’artiste Grayson Perry – a été présenté en première au Festival du film de Rome au début du mois.

Capturer la société

Parr est surtout connu pour ses photos colorées, souvent satiriques et une représentation vivante de la vie moderne. Son travail explore les thèmes du consumérisme, des loisirs et des classes sociales, avec un accent particulier sur les bizarreries et les absurdités de la vie quotidienne.

Dans une interview avec PétaPixel en 2022, Parr a déclaré qu’il se considérait comme l’incarnation du sens de l’humour britannique.

« Je suis très démocrate dans ma photographie. J’ai fait la classe ouvrière, la classe moyenne et la classe supérieure. Le cours que vous me donnez ne me dérange pas. Je suis très heureux de les photographier », a-t-il déclaré.

« Je m’intéresse à photographier les classes sociales d’Angleterre. C’est mon plus gros projet, mais n’oubliez pas que je voyage beaucoup. J’ai parcouru le monde avec des projets photographiques, des commandes et des commandes culturelles.

Au début des années 1980, Parr décide de passer de la photographie en noir et blanc à la couleur après avoir été influencé par des travaux réalisés aux États-Unis.

Parr a publié plus de 40 livres photo et est membre de Magnum Photos depuis 1994.