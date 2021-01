C’est au tour de Jules de raconter son histoire.

Euphorie poursuit son prétendu spécial de Noël avec un autre épisode spécial axé sur Jules (Chasseur Schafer), qui est parti dans un train après Rue (Zendaya) l’a abandonnée à la fin de la première saison. La première spéciale était consacrée à Rue qui traitait de ses sentiments à propos de Jules, de sa rechute et de la sobriété en général et a essentiellement servi d’une heure de thérapie pour Rue et pour nous tous.

La deuxième partie, selon HBO, « suit Jules pendant les vacances de Noël alors qu’elle réfléchit à l’année ». Schafer a co-écrit et co-produit l’épisode avec le créateur de l’émission Sam Levinson.

Les deux spéciaux sont séparés de la saison deux, qui n’a pas encore de date de première, mais donnent un aperçu de ce qui s’est passé entre les saisons un et deux.

La bande-annonce se concentre sur l’amour de Jules pour Rue et leur relation compliquée.

«Rue a été la première fille à ne pas se contenter de me regarder», dit Jules. « Elle m’a réellement vu, le moi qui est sous un million de couches de pas moi. »