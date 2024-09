Regardez la bande-annonce du dernier stand-up comedy d’Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres s’est mise au jardinage et à l’élevage de poulets depuis la dernière fois que nous avons eu de ses nouvelles, mais ce n’est pas la liste complète et exhaustive des changements récents dans sa vie.

« Oh oui, je me suis fait virer du show business », nous rappelle-t-elle (et à elle-même via une fausse liste de ce qui se passe dans sa poche – une interprétation très Ellen-seule) dans la bande-annonce de son nouveau spécial comique Netflix « For Your Approval ». Bien joué et bien interprété.

Certaines émissions spéciales de « retour » — ou du moins leurs bandes-annonces — pourraient se terminer sur une simple reconnaissance de fait. Ellen reste dans le sujet, abordant sa chute en disgrâce auprès d’Hollywood après une Débat sur Buzzfeed Ellen a révélé des allégations d’un environnement de travail toxique lors de son talk-show de jour. En gros, un groupe d’anciens membres du personnel ont affirmé qu’Ellen n’était pas aussi gentille dans les coulisses qu’elle le paraissait lorsque les caméras tournaient.

« Voilà le problème. Je suis l’humoriste qui a eu un talk-show et qui a terminé l’émission chaque jour en disant « Soyez gentils les uns envers les autres » », explique DeGeneres dans la bande-annonce de la sortie mondiale du film le 24 septembre. « Si j’avais terminé l’émission en disant « Allez vous faire foutre », les gens auraient été agréablement surpris d’apprendre que je suis gentil. »

Bonne remarque, même si elle n’aurait probablement pas aidé Warner Bros. et Telepictures à syndiquer « The Ellen DeGeneres Show » pendant 19 saisons.

Au moment de l’annonce de « For Your Approval », Ellen nous a promis trois choses : 1) « Oui, je vais en parler », 2) « Oui, c’est mon dernier spécial », et 3) « Oui, Portia est vraiment aussi jolie dans la vraie vie. »

Ellen et sa femme Portia de Rossi sont les productrices de cette émission spéciale, sa deuxième pour Netflix après « Relatable » en 2018. (Mon Dieu, cet adjectif a bien changé.)

Ben Winston produit également « For Your Approval » pour Fulwell 73 Productions, une société basée à Londres et Los Angeles. Joel Gallen réalise l’émission spéciale, qui marque le retour (télévisé) de DeGeneres sur une scène de stand-up comedy depuis six ans. Bon, c’est vraiment du théâtre, DeGeneres attire toujours autant de monde.

« Je ne me suis pas lancée dans ce métier pour l’argent. Je voulais guérir mes blessures d’enfance. Je me suis dit que si je pouvais rendre les gens heureux, ils m’aimeraient. Et s’ils m’aiment, je me sentirais bien dans ma peau », dit-elle dans la bande-annonce. « Et tout ce que je peux dire à ce sujet, c’est : merci mon Dieu pour l’argent. »

Regardez la bande-annonce ici :