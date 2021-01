Regardez la bande-annonce de la saison 2 d’Oxygen’s An Unxpected Killer

Saison deux de Un tueur inattendu est sûr de tirer le tapis de dessous, même les plus avertis des fans de vrais crimes.

De nouveaux épisodes de la série Oxygen débutent le vendredi 15 janvier, et les téléspectateurs ne tarderont pas à tout remettre en question en regardant des interviews captivantes avec des suspects potentiels et des examens approfondis des scènes de crime, suivis par des les enquêteurs sur les homicides qui croient qu’ils sont à quelques centimètres de résoudre une affaire, pour tomber sur quelque chose d’imprévu.

Prenez la première de la saison deux par exemple.

Dans l’épisode d’introduction, une productrice de télévision à succès et mère d’un enfant est retrouvée abattue dans sa maison haut de gamme. Les soupçons finissent par tomber sur son futur ex-mari, mais son alibi hermétique conduit les détectives à interroger d’autres suspects potentiels. Et juste au moment où les détectives tenaces croient avoir une pause dans l’affaire, ils sont confrontés à une surprise choquante et imprévue dans une enquête vraiment tordue.