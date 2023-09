Regardez la bande-annonce de la deuxième saison de « The Impact Atlanta » de BET+

Ailleurs dans la bande-annonce, nous voyons Ari parler de sa relation tendue avec son père, les tensions montent entre Tuson et « Karlae » et les larmes coulent au milieu d’une effraction, de fractures d’amitié et de problèmes familiaux.

« Je suis l’OG dans cette merde, je suis venue, j’ai vu que j’ai conquis, et si tu ne me connais pas, tu me connaîtras maintenant », dit-elle.

De même, Lakeyah et Dess Dior ont également les yeux rivés sur le prix en matière de rap puisque Dess est en tête d’affiche de sa première tournée et Lakeyah continue de produire de nouvelles chansons.

Une bande-annonce partagée exclusivement avec BOSSIP montre les créateurs de tendances que « tout le monde veut savoir et que tout le monde veut être ». Ari Fletcher laisse les fans voir davantage son personnage d’Ari The Don et elle ne se retient pas, tandis qu’Arrogant Tae se lance dans l’entrepreneuriat tout en emmenant son assistant Tuson avec elle. Tuson a cependant ses propres rêves et souhaite commencer une carrière musicale.

Un communiqué de presse rapporte que le groupe d’amis dynamique est présenté dans cette série de huit épisodes qui donne aux téléspectateurs « un accès illimité à leur vie trépidante et aux événements, conversations et moments les plus importants qui se déroulent dans l’air du temps ».

Ari Fletcher, Dess Dior, Arrogant Tae, Tuson Jewell et Lakeyah sont de retour et sont rejoints par Jerrika « Karlae ».

BET+ L’émission à succès sur les vies fastueuses et glamour de sujets d’actualité réels revient, et BOSSIP a eu un premier aperçu de la bande-annonce.

ARIANA « ARI » FLETCHER

@therealkylesister

Ariana « Ari » Fletcher, l’une des influenceuses les mieux rémunérées des médias sociaux, qui a fait de son audience une machine de promotion et de marque de plusieurs millions de dollars. Ari est devenue populaire sur les réseaux sociaux pour ses choix de garde-robe et ses coiffures avant-gardistes. Alors qu’elle a récemment retrouvé l’accès à cette légion de followers, elle se prépare à lancer deux nouvelles entreprises que ses fans réclamaient. Elle a également récemment lancé une série Youtube « #DinnerWithTheDon » qui présente ses talents de cuisinier et de comédienne dans un format léger qui a déjà gagné près d’un demi-million d’abonnés. Fière mère et sœur, Ari continue d’honorer l’héritage de son frère Kyle Jamison avec son nom sur son compte Instagram après son décès prématuré en 2013.

DESTIN « DESS DIOR » BAILEY

@1dessdior

L’une des influenceuses les plus recherchées, Dess Dior, s’est imposée dans le monde du rap avec ses singles à succès « Don’t Play » et « Rich B*tch ». Originaire de Savanna, en Géorgie, rappant depuis l’âge de 12 ans, Dess a lancé son propre label de divertissement et a tiré parti de sa popularité en tant qu’influenceuse connue de la mode et de la beauté pour rassembler près de deux millions de followers sur les réseaux sociaux. Habituée aux détails, Dess possède également la ligne d’accessoires « Rich B*tch Gang » (RBG) destinée à responsabiliser ses adeptes féminines. Alors que Dess prépare son nouvel album, elle devrait faire deux apparitions majeures cet été au Rolling Loud à Miami et au Rolling Loud Toronto avec son premier single, « Rich and Raw », qui sortira le 24 juin.

DIONTE « ARROGANT TAE » GRIS

@arrogant_tae123

Arrogant Tae est un coiffeur recherché et avant-gardiste dont la clientèle comprend des noms comme Nicki Minaj, Lala Anthony et JT de City Girls, pour n’en nommer que quelques-uns. Le natif de Chicago a été exposé très tôt au secteur de la coiffure et a finalement commencé à coiffer sa mère et les membres de sa famille. Après avoir perfectionné son métier pendant des années auprès de clients aux États-Unis et à l’étranger, Tae a élargi sa portée pour inclure la stratégie de marque de produits et de multiples accords de parrainage. L’impact de Tae sur l’industrie de la beauté s’est répandu dans la culture populaire, étant même mentionné dans le tube de Drake « Laugh Now Cry Later », avec la référence lyrique « nous à Atlanta, je lui achète une perruque, elle me dit que Tae est le meilleur ».

JERRIKA « KARLAÉ »

@okaykarlae

Jerrika Karlae est une artiste d’enregistrement, influenceuse et entrepreneure aux multiples facettes, originaire de Winston Salem, en Caroline du Nord.

Bien que profondément impliquée dans la mode, la musique a toujours occupé une place particulière dans le cœur de Karlae. Initialement un passe-temps, ses talents d’écrivain et d’interprète ont rapidement été reconnus avec ses débuts sur le hit de 2018 « U Ain’t Slime Enough ». Depuis, elle a collaboré avec de grands rappeurs comme Yung Miami de City Girls, Coi Leray, Gunna et Lil Yachty. Grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, Karlae a conclu des accords majeurs avec des marques comme Fashion Nova et PrettyLittleThing.

LAKEYAH ROBINSON

@lakeyah

Signée chez Motown Records en 2022, après s’être lancée dans le rap game, Lakeyah vient de sortir son single « Mind Yo Business » avec Latto, et son premier album devrait sortir plus tard cette année. Lakeyah, nouvelle superstar montante de Quality Control, a également été nommée dans la prestigieuse classe XXL Freshman. Originaire de Milwaukee, âgée de 21 ans et élevée dans l’Ohio, elle a commencé à rapper à 15 ans et utilise sa plateforme pour représenter la région du Midwest, où le hip-hop n’est pas souvent crédité. Elle milite également en faveur de la santé mentale. Avant de signer chez Motown, les favoris des fans de Lakeyah incluaient « Female Goat » avec City Girls, et son tube solo « Too Much » de son plus récent projet « In Due Time ». La même année, Lakeyah a également participé au prestigieux BET Hip Hop Awards Digital Cypher et a fait sa première apparition au Rolling Loud où elle reviendra cet été.

BIJOU TUSON

@bm313atl

L’artiste et acteur en herbe Tuson Jewell est originaire de Détroit, Michigan. Tuson a passé du temps dans le studio familial lorsqu’il était enfant, développant un amour pour la musique qui a finalement conduit à la sortie de son premier album, « What’z My Name ? à 10 ans.

Présenté comme le meilleur ami d’Ari et l’assistant de Tae dans la première saison de « The Impact Atlanta », Tuson est instantanément devenu un favori des fans grâce à ses lectures pointues et son humour vif.

Tuson a déménagé à Atlanta pour poursuivre sa carrière en créant une musique intemporelle « de bien-être » qui « élève » les gens. Il travaille actuellement sur un EP prévu pour l’été 2023.

Allez-vous regarder L’Impact d’Atlanta le 5 octobre sur BET+ ?