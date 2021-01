Prêt pour une nouvelle obsession télévisuelle?

Ce pourrait être ici la forme de Ginny et Géorgie, une série YA à venir sur Netflix en février. Si la bande-annonce est une indication, cela ressemble au genre de choses dans lesquelles une personne pourrait devenir assez investie, surtout si cette personne est un grand fan de Gilmore filles.

Ginny et Géorgie étoiles Antonia Gentry comme Ginny, 15 ans et Brianne Howey comme la mère de Ginny, Georgia, 30 ans, un duo dynamique qui rappelle Rory (Alexis Bledel) et Lorelai (Lauren Graham).

Comme Georgia le dit même dans la bande-annonce, « Nous sommes comme les Gilmore Girls mais avec de plus gros seins ».

Voici la description de la série de Netflix:

« Angsty et maladroite Ginny Miller a souvent l’impression qu’elle n’est pas à la hauteur de sa mère, l’irrésistible et dynamique Georgia Miller. En grandissant en mouvement, Georgia veut désespérément s’enraciner dans la pittoresque Nouvelle-Angleterre et donner à sa famille ce qu’elle a. n’a jamais eu … une vie normale. Mais ce n’est pas seulement du covoiturage et du Kombucha, car le passé de Georgia les suit pour la menacer, ainsi que sa famille, de prendre un nouveau départ.