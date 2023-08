Les vraies femmes au foyer d’Atlanta les fans recevront une double dose de drame juteux le dimanche 27 août, avec la première de Kandi Burruss et Todd Tucker. Le Pass avec Drew Sidora dans Paon.

Si la folie IRL « Munch » sur le RHOA finale de la saison 15 n’est pas assez juteux, Le Pass fait ses débuts le même jour. Les adeptes de la série à succès Bravo ont eu un aperçu de Drew qui se consacre au rôle principal dans le thriller sexy.

Maintenant, nous avons un premier aperçu de la bande-annonce de Le Pass. Le long métrage suit Nina (Drew Sidora) et Maurice (Rob Riley), un couple qui s’offre un « laissez-passer » d’une nuit pour mettre leurs vœux de côté et sortir de leur mariage. Selon la description, « leur vie bascule rapidement alors qu’une nuit de plaisir devient un outil de tromperie ».

Le film montre également la co-star Erica Peeples, le méchant dont le personnage est devenu chaud et lourd avec celui de Drew pour certaines scènes d’amour. Le rôle a déclenché des tensions hors caméra entre la chanteuse et son ex-mari Ralph Pittman.

Réalisé par Bobby Huntley Le Pass. En plus du rôle de Kandi, elle a également été productrice exécutive sous Kandi Koated Entertainment. Todd a créé le film et a produit le film par l’intermédiaire de sa société, T Tucker Productions.

Selon Divertissement ce soirle RHOA la finale de la saison a filmé une partie de la soirée de clôture pour Le Pass. Todd a parlé du « projet passion » dans un épisode récent.

« Je travaille sur ce truc depuis une minute, tu vois ce que je veux dire ? J’étais en sécurité et en insécurité à ce sujet, et ma femme m’a poussé, elle m’a dit : « Mec, vas-y et fais-le. Donc, tout arrive au bon moment et nous allons faire de la magie », a-t-il expliqué.