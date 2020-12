Nous ne sommes pas ici pour vous dire que vos projets pour le jour de Noël sont définis, mais nous sommes ici pour vous dire que vous devriez peut-être les considérer comme tels.

Bridgerton fait ses débuts sur Netflix le 25 décembre, et vous pouvez maintenant avoir un long aperçu du drame très et à juste titre attendu avec une toute nouvelle bande-annonce qui taquine une romance vraiment passionnante pour être obsédée. Si tu as déjà aimé Orgueil et préjugés, Une fille bavarde, Emma, tout Shonda Rhimes spectacle, l’une des scènes les plus intimes de Outlander ou toute version orchestrale d’un Ariana Grande ou Taylor Swift chanson, c’est le spectacle pour vous.

La bande-annonce a présenté Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la fille aînée de la famille Bridgerton, qui est actuellement dirigée par son frère aîné Anthony (Jonathan Bailey) après la mort de son père. Il est temps pour elle de se montrer dans l’espoir de trouver un mari digne, mais en l’absence de bonnes options, elle et le duc opposé au mariage (Page Regé-Jean) prétendent être amoureux l’un de l’autre pour rendre tout le monde heureux. Vous pourrez peut-être deviner où les choses vont à partir de là!