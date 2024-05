Regardez la bande-annonce complète de la saison 3 de « The Bear »

Jeremy Allen White dans le rôle de Carmen « Carmy » Berzatto dans « L’ours »

Chuck Hodes/FX

Première saison de L’ours parlait du stress d’essayer de sauver un restaurant de quartier en difficulté financière, et la saison deux a capturé la pression de concevoir et d’ouvrir un nouveau restaurant – et très différent – ​​dans un délai serré.

La troisième saison de la série Hulu, produite par FX et primée aux Emmy Awards, suivra Carmy (Jeremy Allen White) et le reste de l’équipe de The Bear alors qu’ils tentent de poursuivre leur nouvelle entreprise et d’être à la hauteur des normes de plus en plus exigeantes de Carmy. C’est du moins ce que promet une bande-annonce complète pour la saison à venir, attendue le 27 juin sur Hulu.

La bande-annonce de deux minutes développe considérablement un teaser plus court de la semaine dernière (bien qu’elle conserve les « émotions mixtes » des Rolling Stones comme bande originale) en mettant en valeur la tension entre la vision de Carmy – il partage une liste de « non-négociables » que Sydney (Ayo Edebiri) et le reste de l’équipage se moquent – ​​et de leur exécution quotidienne. Cela évoque également la rupture de Carmy avec Claire (Molly Gordon) à la fin de la saison deux et la dynamique interpersonnelle continue et tendue dans et hors de la cuisine.

Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson et Oliver Platt jouent également dans L’ours. Christopher Storer a créé la série basée à Chicago et est producteur exécutif avec Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matheson et Hiro Murai. Courtney Storer est co-productrice exécutive et productrice culinaire.

Bien que FX ait refusé de commenter, ont indiqué des sources. Le journaliste hollywoodien que L’ours a été renouvelé pour une quatrième saison, qui devait être tournée consécutivement à la saison trois et dont la première est probablement prévue en 2025.