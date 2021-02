Caitlyn Jenner a la meilleure maquilleuse: sa fille, Kylie Jenner!

Le samedi 6 février, l’olympien de 71 ans a publié un Youtube vidéo montrant le jeune de 23 ans L’incroyable famille Kardashian star lui donnant une cure de jouvence. Caitlyn est vue pour la première fois entrer dans les bureaux de Kylie Cosmetics dans le clip. « Tellement amusant! » dit-elle à sa fille, qui fait écho à son sentiment.

« Nous avons gardé ce moment spécial pour vous les gars parce que ce sera la première fois que je maquille mon père », dit Kylie, incitant Caitlyn à lui donner un high five. «Avez-vous déjà pensé que ce jour viendrait?

Caitlyn répond: « Non, je n’ai jamais pensé, je veux dire, j’avais 65 ans avant de découvrir que je ne peux pas faire ça. »

Kylie a déjà aidé Caitlyn à se maquiller, mais on ne l’a jamais vue en train de la refaire complètement. La fondatrice de Kylie Cosmetics a été montrée appliquant un brillant à lèvres sur son père lors d’un épisode de L’incroyable famille Kardashian diffusé en 2016, un an après la sortie de Caitlyn en tant que femme transgenre. En août dernier, l’aînée Jenner a lancé sa propre chaîne YouTube et a partagé une vidéo qui la montrait en train de se maquiller.

« Alors je vais commencer », a déclaré Kylie dans le nouveau clip. « Je vais te maquiller. Ce sera le meilleur maquillage que vous ayez jamais eu, alors préparez-vous, car je suis vraiment cher. »