Regardez: Kili Paul et Neema Lip-Sync ‘Adipurush’ Song, Singer Reacts

Le créateur de contenu tanzanien Kili Paul et sa sœur Neema sont populaires pour créer des bobines Instagram où ils sont vus en synchronisation labiale et parfois danser sur des chansons de films en hindi. Maintenant, s’ajoute à la longue liste de leurs vidéos populaires un nouveau clip dans lequel les deux se synchronisent sur une chanson populaire du film à venir ‘Adipurush’.

Cette fois, le duo a choisi de chanter ‘Ram Siya Ram’, interprété à l’origine par Sachet-Parampara. « Jai Shree Ram Jai Hind. Laissez-moi vous voir dans le commentaire », a écrit l’influenceur dans la légende.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Kili Paul a partagé la vidéo il y a quelques jours et depuis lors, elle a accumulé plus d’un million de likes et plus de 7 millions de vues. Le chanteur Sachet Tandon a lui aussi réagi à la vidéo. « Wow », a commenté M. Tandon avec un emoji en forme de cœur.

Les internautes, quant à eux, ont tout simplement adoré leur prestation. Ils ont inondé la section des commentaires de toutes sortes de réactions. Alors que certains ont posté des émojis de cœur et de feu, d’autres ont qualifié leur vidéo d' »exceptionnelle ».

« Vous venez de voler le cœur de tous les sanatani. Jai shree ram », a écrit un utilisateur. « @kili_paul celui-ci est le plus beau moulinet que tu aies fait frère. beaucoup d’amour de l’inde jai shree ram », a commenté un autre.

Un troisième a dit: « C’est charmant … Dieu béni. Vous deux … Jai Shree Ram ,, Jai Hanuman ». « Frère de performance exceptionnelle », a ajouté le quatrième.

En attendant, ce n’est pas la première fois que ce duo frère et sœur devient viral pour leur performance de danse exceptionnelle. Il n’y a pas si longtemps, les créateurs de contenu ont partagé une vidéo d’eux chantant une chanson du film « Pathaan » de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. Les deux ont choisi de chanter le morceau « Besharam Rang », interprété à l’origine par Shilpa Rao et Caralisa Monteiro.

L’année dernière, en octobre, Kili Paul s’est également rendu à Mumbai et a interagi avec plusieurs personnalités du cinéma et de la télévision. Il a rencontré l’acteur de Bollywood Ranveer Singh, et les deux ont été aperçus en train de danser et de chanter lors d’un événement à Mumbai.