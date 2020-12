Qui n’aime pas les femmes qui soutiennent les femmes?

Lors d’un épisode récent sur Le spectacle de Kelly Clarkson, hôte Kelly Clarkson et invité virtuel Serena Williams liés par leurs clapbacks épiques aux critiques des body shamers au fil des ans.

« Une chose que j’aime chez vous, c’est », a commencé l’artiste « Just Sing », « J’ai toujours dû être, comme, être fort pour moi-même avec mon image corporelle, comme, aux yeux du public. Et j’aime que vous Tu as toujours fait ça. Tu es tellement positive. «

Alors que la championne du Grand Chelem à 23 reprises a accepté les éloges, elle a rappelé que Kelly s’était opposée publiquement à ses propres opposants, même de l’étranger. « J’adore que vous ayez toujours fait ça, comme si c’était trop cool », s’est exclamé le joueur de tennis professionnel. « Je veux dire, j’oublie, une fois, je pense que tu t’es parti sur quelqu’un. J’étais comme, ‘Oh!’ Je t’ai aimé pour ça! «

Kelly a ensuite rappelé: « C’était la nana britannique? Je me suis dit: » Ecoute, je n’ai pas le temps pour toi au-dessus de l’étang. J’ai assez de gens qui me détestent ici. » Je suis juste comme, ‘Va prendre du thé et lâchez-moi.’ »