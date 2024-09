Regardez Katy Perry interpréter « I Kissed a Girl » et d’autres tubes aux MTV VMA 2024

Katy Perry a été honorée du Michael Jackson Video Vanguard Award aux MTV Video Music Awards 2024.

Avant de présenter Katy Perry sur scène pour sa performance vidéo avant-gardiste, Orlando Bloom a partagé un message bienveillant sur les réalisations de sa partenaire de longue date. « Vous êtes tombés amoureux d’elle en tant que Katy Perry ; je suis tombé amoureux d’elle en tant que Katheryn Hudson », a déclaré l’acteur. « Vous la connaissez en tant que superstar mondiale qui apporte de l’amour, de la lumière et son sens de l’humour unique à chaque chanson qu’elle écrit et à chaque clip qu’elle crée. Je la connais en tant que mère, en tant que partenaire qui apporte le même amour et la même joie à notre famille. »

Il a poursuivi : « Dans les moments où nous en avions le plus besoin, sa musique et le monde remarquable qu’elle crée ont apporté un sentiment de joie et de rire, inspirant des générations de personnes du monde entier. Elle aime de tout son cœur et c’est assez irrésistible. Je le vois reflété partout : dans notre maison, dans son amour pour son travail et surtout dans son amour pour ses fans. Félicitations pour cet honneur, ma belle ! Je suis si fier de toi. »

Perry a ensuite émergé suspendue au-dessus de la scène dans un ensemble futuriste, se lançant dans un medley de certains de ses plus grands succès, avec « Dark Horse », « ET », « Teenage Dream », « I Kissed a Girl », « California Girls », « Lifetimes » et « Fireworks ». Elle a également inclus un extrait de son prochain single en collaboration avec Doechii, « I’m His, He’s Mine », accompagné par le rappeur sur scène.

Après sa prestation, Bloom s’est dirigé vers la scène en portant la statuette dorée de Moon Person. Le couple a partagé un baiser avant d’échanger la récompense contre le papillon mécanique que Perry tenait lors de sa prestation. « Qui s’occupe de notre fille ? », a plaisanté la chanteuse. Bloom a répondu : « Je pensais que c’était toi » avant de quitter la scène.

« Oh mon Dieu ! », s’est exclamée Perry. « J’ai fait tout ça aussi le premier jour de mes règles, vous pouvez le croire ! » Elle a remercié MTV pour « avoir cru en [her] « J’ai été témoin de l’étrangeté de mes artistes dès le premier jour et j’ai aidé les artistes à étendre leur monde. »

« Il y a tellement de choses qui doivent s’aligner pour avoir une carrière longue et réussie en tant qu’artiste », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas d’accidents qui durent dix ans. » Elle a remercié son équipe, qui l’accompagne depuis « plus de 20 ans » et son label, Capitol Records. « Croyez-moi, il faut un village de personnes fortes, beaucoup de discussions saines et beaucoup de discussions de groupe. »

La chanteuse a partagé son appréciation pour sa famille, notant qu’ils sont les « racines les plus profondes » qu’elle connaisse. « Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais quelle leçon que ces désaccords puissent toujours être pleins d’amour. » Perry a également exprimé sa gratitude envers ses débuts sur MySpace, le Warped Tour et « tous les endroits révolus où j’ai trouvé ma voix, mon identité et une communauté si tôt. »

Perry a également remercié ses amis, ses fans, la communauté LGBTQ, sans qui elle ne serait pas là, et Bloom, pour l’avoir « maintenue sur la bonne voie, célébrée et avoir fait la vaisselle ». Elle a également remercié sa fille Daisy, « les seules fleurs dont j’aurai jamais besoin ».

La pop star a terminé son discours avec un message puissant encourageant les autres artistes à rester fidèles à eux-mêmes. « Je suis ravie quand je regarde autour de moi la musique d’aujourd’hui et que je vois tous les jeunes artistes incroyables qui opèrent avec confiance, autonomie, vulnérabilité et authenticité », a-t-elle déclaré. « J’ai souvent entendu dire : « Fais ceci. Ne dis pas cela. Porte moins, porte plus maintenant. Hé, ne te coupe pas les cheveux. » L’une des principales raisons pour lesquelles je suis ici en ce moment est que j’ai appris à faire abstraction de tout le bruit contre lequel chaque artiste de l’industrie doit constamment lutter, en particulier les femmes. »

Perry a poursuivi : « Je veux juste dire de tout mon cœur, faites tout ce qu’il faut pour rester fidèle à vous-même et à votre art. Éteignez les réseaux sociaux. Préservez votre santé mentale. Faites une pause. Touchez de l’herbe. Et faites ce que vous allez faire. Tout comme je suis né pour faire ça. »

La chanteuse a terminé son discours en rappelant que son prochain album, 143sortira vendredi prochain, le 20 septembre.

C’est la sixième fois que Perry reçoit un VMA et sa première apparition à la cérémonie de remise des prix depuis 2017. Depuis son apparition en 2008, la pop star a enregistré 14 succès dans le Top 10 du Billboard Hot 100, dont neuf ont atteint la première place.