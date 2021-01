21 ans après la guerre de Kargil, les sacrifices des braves de l’Inde restent gravés dans la mémoire collective du pays. La guerre a commencé avec l’infiltration des troupes pakistanaises sur le territoire indien en mai 1999.

Après 60 jours de combats acharnés, la guerre s’est terminée avec la reprise par l’armée indienne du territoire occupé. Pendant les deux mois de la guerre, l’armée indienne a prouvé hors de tout doute qu’elle ne s’arrêterait qu’à une victoire complète.

Désormais, avec un accès spécial au personnel militaire et aux archives historiques, le nouveau film de HistoryTV18 raconte l’histoire de «l’opération Vijay», avec des recréations dramatiques de batailles durement gagnées sur le chemin ardu de la victoire. Le film bourré d’action «Kargil: Valor & Victory» sortira le 26 janvier à 21 h.

Le documentaire militaire décrit les événements de la guerre de Kargil, présentant des histoires vraies de bravoure sans faille et les actions de cinq jeunes hommes exceptionnels en première ligne, dont les actions sont venues définir le courage et le sacrifice pour des générations d’Indiens. Ces hommes représentent les nombreux héros qui ont combattu pour l’Inde. Pas moins de 30 000 soldats indiens ont joué leur rôle dans la guerre; plus de 500 ont été tués et plus de 1 300 blessés. Le documentaire est un hommage à tous. Le film présente également des militaires de haut niveau, qui étaient au cœur de l’action à l’époque.

Les téléspectateurs entendront l’ancien chef d’état-major de l’armée, le général Ved Prakash Malik PVSM, l’AVSM (à la retraite), l’ancien GOC 8 Mountain Division, le lieutenant-général Mohinder Puri PVSM, l’UYSM (retraité), l’ancien commandant de la brigade 8 Mountain Artillery Brigade, le major-général Lakhwinder Singh, YSM (Retd), et l’analyste de défense stratégique Nitin A. Gokhale.

https://www.youtube.com/watch?v=/jIimOP_En9o

Avinash Kaul, directeur général A + E Networks | TV18 et CEO-Broadcast pour Network18, a déclaré: «Kargil: Valor & Victory est un compte rendu définitif des événements historiques de la guerre de Kargil et salue l’esprit indomptable du soldat indien. Une offre spéciale pour le 72e Jour de la République de l’Inde. C’est une montre incontournable qui définit le genre, avec des valeurs de production et une narration de premier ordre. Je suis absolument certain que nos téléspectateurs trouveront cela captivant et inspirant. »

Regardez ‘Kargil: Valor & Victory’ le 26 janvier, mardi à 21 heures, uniquement sur HistoryTV18.