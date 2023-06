Regardez Kangana Ranaut impressionner les fans avec une routine d’entraînement intensive alors qu’elle se prépare pour ce prochain film

Kangana Ranaut est connue pour garder ses opinions audacieuses sur les réseaux sociaux. L’actrice a récemment annoncé sa première production Tiku Weds Sheru qui sera diffusée sur Amazon Prime Video et maintenant, elle a laissé les fans stupéfaits par sa routine d’entraînement intensif alors qu’elle se prépare pour son prochain film.

Mardi, Kangana Ranaut s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vidéo de son entraînement intensif dans laquelle on pouvait la voir brûler des calories dans des vêtements de sport noirs en allumant des poids et en faisant du cardio.





Partageant la vidéo, l’actrice a parlé de se lancer dans un voyage de transformation et a sous-titré le post, « Après deux ans de pause de mon exercice

routine pour jouer Mme Gandhi maintenant je suis de retour à ma routine de fitness, j’attends avec impatience une grande transformation pour un prochain film d’action.

Anupam Kher a également applaudi l’actrice pour son dévouement et a écrit « aap toh dara rahe ho ji, Jai Ho ». Les fans ont été impressionnés par son dévouement envers le travail et l’ont appelée « le feu ». L’un des commentaires disait: « Superbe, quelle énergie. » Un autre a écrit: « La vitesse et la forme physique sont incroyables, tellement inspirantes. » Un autre a commenté : « votre dévouement est en feu ». Un autre a écrit, « feu, superbe. »

Kangana Ranaut a également joué auparavant dans un film d’action intitulé Dhaakd qui n’a pas bien fonctionné au box-office. Dirigé par Razneesh Ghai, le film met également en vedette Arjun Rampal en tant que méchant dans le film. L’actrice a essayé le rôle de l’agent Agni dans le thriller d’espionnage.

Pendant ce temps, alors que Kangana Ranaut se prépare à jouer dans un autre film d’action, l’actrice a terminé le tournage de son film Urgence dans lequel on la verra jouer le rôle de l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi. Le film met également en vedette Anupam Kher, Milind Soman et Satish Kaushik dans des rôles clés. L’actrice a également Chandramukhi 2 dans le pipeline où elle sera vue partager l’écran avec Raghava Lawrence et est barré par P. Vasu. Le film devrait sortir le 15 septembre.

