Si vous regardez Justin Bieberest nouveau Rocheux-le clip musical inspiré « N’importe qui », vous remarquerez qu’il manque quelque chose. Beaucoup de choses, en fait.

La plupart des tatouages ​​de la star de 26 ans, qui seraient au nombre de plus de 40, sont absents des images. La vidéo montre le chanteur arborant une toile vierge sur son cou, sa poitrine et ses abdominaux alors qu’il canalise Rocky Balboa dans des scènes d’entraînement et de combat de boxe.

Le samedi 2 janvier, Bieber a partagé son Instagram une vidéo accélérée le montrant assis en sous-vêtements alors que des maquilleurs masqués couvrent ses tatouages ​​du haut du corps avec du maquillage. Il a écrit: « Pas de tats pour la #Anyonevideo. »

Le « N’importe qui » Clip musical fonctionnalités Zoey Deutch comme l’intérêt amoureux de Bieber. Le clip et son single sont sortis pendant les vacances du Nouvel An après le concert virtuel du Nouvel An de Bieber, qui a été filmé au Beverly Hilton Hotel et diffusé en direct. Il s’agissait du premier grand concert solo officiel du chanteur depuis la fin de sa tournée mondiale Purpose au début de 2017.