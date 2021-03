Regardez Julia Garner et Giuliana Rancic Fangirl l’une sur l’autre aux Globes

Julia et Giuliana!

Il y avait un amour majeur partagé entre Julia Garner et Giuliana Rancic lors de l’interview sur le tapis rouge d’E! aux Golden Globes 2021 aujourd’hui, 28 février, et nous ne pouvons pas surmonter la gentillesse.

« Julia, tu es tellement talentueuse », a jailli Rancic avant de sonder Garner à propos de sa performance nominée aux Golden Globe dans Ozark. « Nous t’aimons en tant que Ruth. Qu’est-ce que tu aimes le plus à jouer avec elle? »

«Ce que j’aime chez Ruth, c’est comment, et cela peut sembler étrange, à quel point elle est pleine d’espoir», a révélé Garner en exclusivité à E !. «Tu sais, c’est ce genre de personne dont on dirait qu’elle s’en fiche, mais au fond, elle se soucie vraiment le plus. Elle se lève le matin, elle va travailler et elle continue juste parce qu’elle a ça l’espoir à son sujet qui la rend vraiment attachante. Mais en même temps, j’aime aussi à quel point elle est impulsive. Mais je déteste aussi à quel point elle est impulsive. Donc, la chose que j’aime est aussi la chose que je déteste. «