Regardez : JUDAS PRIEST lance sa tournée nord-américaine été/automne 2024 à Montréal

Légendes du heavy metal britannique JUDAS PRÊTRE a donné le coup d’envoi de la saison été/automne 2024 de leur « Bouclier invincible » Tournée nord-américaine le vendredi 13 septembre au Centre Bell à Montréal, Québec, Canada.

La setlist du groupe était la suivante :

01. Crise de panique

02. Tu as autre chose à venir

03. Tir rapide

04. Enfreindre la loi

05. Surfant sur le vent

06. Morsures d’amour

07. L’enfant du diable

08. Les saints en enfer

09. Couronne de cornes

10. Pécheur

11. Amoureux du turbo

12. Bouclier invincible

13. Victime des changements

14. Le Manalishi vert (avec la couronne à deux dents) (Couverture FLEETWOOD MAC)

15. Analgésique

Bis:

16. Le Hellion / L’œil électrique

17. À fond pour le cuir

18. Vivre après minuit

Une vidéo du concert filmée par des fans peut être vue ci-dessous.

Produit par Nation en directla tournée de 23 dates avec un invité spécial SABATON fera des arrêts supplémentaires à Milwaukee, Wisconsin ; Omaha, Nebraska ; ​​Spokane, Washington ; Portland, Oregon ; Los Angeles, Californie ; Phoenix, Arizona et plus encore avant de terminer avec trois spectacles au Texas les 22, 24 et 26 octobre.

JUDAS PRÊTRE a donné le coup d’envoi de l’étape américaine du printemps 2024 « Bouclier invincible » tournée mondiale le 18 avril au Toyota Oakdale Theatre à Wallingford, Connecticut.

« Bouclier invincible » est entré dans le classement britannique à la deuxième place, juste derrière Ariana Grande‘s « Soleil éternel ».

Avant « Bouclier invincible »l’arrivée de, PRÊTRELe plus grand succès de ‘s dans les charts britanniques a été celui des années 1980 « Acier britannique »qui a atteint la 4e place.

PRÊTREAlbum de 2018 « Puissance de feu » est entré dans le classement à la 5ème place.

« Bouclier invincible » était JUDAS PRÊTREcinquième album Top 10, après le précédent « Acier britannique » et « Puissance de feu »ainsi que celui de 2014 « Rédempteur des âmes » (n° 6) et l’album live de 1979 « Déchaîné à l’Est » (N° 10).

« Bouclier invincible » se classe n°1 en Allemagne, en Finlande, en Suède et en Suisse, ainsi que n°5 en France, n°8 en Italie et n°16 en Australie.

Dans une récente interview avec Elena Rosberg de Radiocast BG, Rob Halford a été interrogé sur la signification du titre de l’album « Invincible Shield » pour un groupe comme JUDAS PRÊTREIl a répondu : «JUDAS PRÊTRE Depuis nos débuts, nous défendons la foi du heavy metal, pas seulement la musique, mais tout ce qui touche au heavy metal. Et pendant que nous faisions ce disque, c’était mon travail en tant que parolier de trouver des idées, de trouver des expressions, de trouver des titres de chansons qui transmettent non seulement la musique que vous faites lorsque vous créez un album, mais de donner un titre, un titre significatif, qui envoie un message puissant, une idée qui dit : « C’est JUDAS PRÊTREc’est notre musique et c’est un bouclier invincible. » Alors, je me souviens du jour où j’étais assis chez moi à Phoenix et j’étais sur mon ordinateur portable et un crayon, un crayon et du papier en train d’écrire des choses. Et je me suis dit, j’ai eu le mot « invincible ». Et puis soudain, de nulle part… C’est la joie de la créativité. Les artistes vous le diront, nous ne savons pas d’où viennent ces choses. Il faut les saisir rapidement, comme la foudre dans une bouteille. Et puis je pense au mot « bouclier », et j’ai mis les deux ensemble, « bouclier invincible ». Comme, « Wow, c’est JUDAS PRÊTRE« Nous sommes un bouclier invincible dans le heavy metal, ce que nous faisons depuis si longtemps ». Et puis je me dis : « Attendez une minute, attendez une minute. Chacun d’entre nous, chaque personne sur la planète, a un bouclier invincible en lui ». Et ce que je veux dire par là, c’est que nous avons tous reçu de Dieu le don d’avoir cette source inépuisable de foi, cette source inépuisable d’espoir, cette source inépuisable de préservation, cette source inépuisable de soutien pour nous-mêmes, nos familles, nos amis. Tout ce que nous faisons ensemble se présente sous la forme du pouvoir d’un bouclier invincible. C’était donc un bonus. Ce n’était pas seulement le titre de la chanson, c’était aussi un titre pour tout le monde ».

Halford « Nous avons tous un bouclier invincible. Quand vous pensez à certaines des choses que chacun d’entre nous a rencontrées dans nos vies, nous avons eu un défi. Nous avons connu des moments sombres, que ce soit un problème médical, que ce soit le travail, que ce soit quelque chose de très, très puissant. Mais nous avons survécu, nous avons surmonté cela. Nous regardons en arrière maintenant et nous nous disons : « Comment ai-je réussi à traverser cela ? » C’est votre bouclier invincible. C’est le pouvoir que l’humanité a de survivre dans tous les aspects de ce que ce mot suggère. Que signifie survivre ? Cela signifie beaucoup, beaucoup de choses. Donc la joie d’avoir un titre d’album aussi expansif était juste, encore une fois, une autre bénédiction supplémentaire. Donc voilà. Un bouclier invincible pour JUDAS PRÊTRE et un bouclier invincible pour l’humanité. »

Quand Rosberg demandé Voler Si c’est parfois écrasant d’avoir une si grande responsabilité en tant que personne qui transmet certains messages à un large public, Halford a répondu : « Oui, ça peut l’être. Ça peut l’être. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver une harmonie. J’aime le pouvoir des mots. Les mots peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses. La façon dont vous choisissez les mots, la façon dont vous les assemblez, ils peuvent vous élever, ils peuvent vous apporter du réconfort, qui peut vous apporter, encore une fois, de l’espoir, ils peuvent vous apporter toutes ces choses. Ils peuvent aussi apporter de la négativité, ils peuvent aussi apporter la destruction, ils peuvent apporter la guerre, ils peuvent apporter de l’angoisse politique et des perturbations en séparant la lumière de l’obscurité, la vérité des mensonges, toutes ces choses peuvent être réunies par des mots. J’aime les mots. J’aime assembler les mots. Donc, quand j’écrivais ‘Crise de panique’et je parle de la façon dont les médias sociaux peuvent être utilisés de manière très puissante, et parfois [negative ways through] La désinformation, les théories du complot. Toutes ces attitudes, toutes ces émotions, toutes ces idées proviennent des mots. Elles proviennent de personnes qui parlent, qui envoient des messages instantanés, qui écrivent sur divers forums et forums sur Internet. Je réfléchis donc profondément à ce genre de choses et j’essaie de transmettre ces sentiments et ces idées personnelles dans des chansons qui sont toujours pleines de joie, de puissance, d’excitation, d’énergie et de bons sentiments. Et c’est une chose difficile à faire, car JUDAS PRÊTRE Ce n’est pas un groupe politique. Nous ne sommes pas un groupe à motivation sociale. Nous ne nous exprimons pas trop sur ce genre d’affaires mondiales, d’événements mondiaux, mais je me suis dit que pour ce disque, je ferais un acte de foi, parce que nos fans sont intelligents. Ils comprennent ce monde dans lequel nous vivons quand nous parlons de ce côté des médias sociaux, de ce côté d’Internet, de l’épée à double tranchant d’Internet, du bien, du mal, de la lumière, de l’obscurité, du yin, du yang. Et il s’est avéré que ‘Crise de panique’ a été la chanson la plus enrichissante pour nos fans que nous ayons faite.

« Alors oui, il y a est une responsabilité, » Voler suite. « Il y a une responsabilité de votre créativité à faire de votre mieux, à ne rien accepter juste pour l’acceptation. Travaillez vraiment dur. Nous passons beaucoup de temps à travailler. énorme Nous passons beaucoup de temps à faire ces chansons parce que nous les chérissons. Elles resteront là longtemps après notre départ. Vous voulez donc laisser quelque chose qui aura le pouvoir d’apporter de la joie, d’apporter de la passion, de l’excitation, de l’énergie, d’amener une réflexion sur la chanson. Que penseront les gens de cette chanson ? ‘Crise de panique’ Dans cent ans ? J’y pense. [Laughs] Je pense si profondément à tant d’aspects de ce que nous représentons JUDAS PRÊTRE » . «

Halford a ajouté : « Alors oui, la responsabilité. La responsabilité ultime, c’est quand vous êtes sur scène. Vous êtes sur scène, vous épanchez votre cœur, vous épanchez votre âme dans votre performance, et vous avez la responsabilité de donner chaque partie de vous-même lors de ce spectacle. »