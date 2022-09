Regardez Joe Biden coincé dans la circulation dans sa limousine blindée The Beast en route pour les funérailles de la reine

La limousine blindée de JOE Biden s’est retrouvée coincée dans la circulation à Londres ce matin alors que le président américain se rendait aux funérailles de la reine.

M. Biden et sa femme Jill sont arrivés à Londres dimanche à bord d’Air Force One, avant la grande cérémonie d’aujourd’hui.

Joe et Jill Biden ont fait signe aux spectateurs à leur arrivée à Westminster hier pour rendre hommage à la reine Crédit : La Méga Agence

Le président américain et la première dame dans le centre de Londres hier Crédit : La Méga Agence

Environ 500 dignitaires étrangers du monde entier ont commencé à descendre à l’abbaye de Westminster pour dire un dernier au revoir à la reine.

Pour réduire la congestion, de nombreux dirigeants mondiaux arrivent à l’église aujourd’hui sur des navettes organisées par le gouvernement britannique.

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le roi Felipe et la reine Letizia d’Espagne, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède et le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas font partie de ceux qui échangent des véhicules privés chics contre un modeste voyage en bus de groupe.

Mais M. Biden a reçu une exemption spéciale du ministère des Affaires étrangères pour être emmené dans sa limousine à l’épreuve des balles surnommée «La Bête».

La défunte monarque a rencontré 13 des 14 derniers présidents américains au cours de son incroyable règne de 70 ans.

Ses funérailles commencent à 11h aujourd’hui.

Dans des scènes solennelles, la famille royale sera unie – avec le prince Harry et le prince William debout côte à côte.

Le roi conduira une fois de plus sa famille à marcher derrière le cercueil de la reine lorsqu’il sera déplacé, à 10 h 44, de Westminster Hall à l’abbaye de Westminster.

Il marchera avec sa sœur la princesse Anne, duc d’York et comte de Wessex et derrière le quatuor se trouveront les petits-fils de la reine Peter Phillips, duc de Sussex et prince de Galles.

Ils seront suivis par le gendre du défunt monarque, le vice-amiral Sir Tim Laurence, le duc de Gloucester, le cousin de la reine, et son neveu le comte de Snowdon.

Le cercueil de la reine sera transporté pendant la procession sur un chariot de canon de 123 ans remorqué par 98 marins de la Royal Navy dans une tradition remontant aux funérailles de la reine Victoria.

La procession sera dirigée par une masse de cornemuses et de tambours des régiments écossais et irlandais, la Brigade des Gurkhas et la Royal Air Force – comptant 200 musiciens.

Sur le chemin de l’abbaye de Westminster, la procession passera par la place du Parlement, le Broad Sanctuary et le Sanctuary.

Le cortège arrivera à la porte ouest de l’abbaye de Westminster à 10 h 52 lorsque le groupe de porteurs lèvera le cercueil du chariot d’armes à feu et le transportera dans l’abbaye pour les funérailles d’État.

Le service débutera à 11h et sera dirigé par le doyen de Westminster.

Environ 2 000 personnes, dont des dirigeants mondiaux et des membres de la famille royale étrangère, se rassembleront à l’intérieur de l’abbaye de Westminster.

La Première ministre Liz Truss et la secrétaire générale du Commonwealth, l’honorable Patricia Scotland KC, liront des leçons, tandis que l’archevêque d’York, le cardinal archevêque de Westminster, le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse et le modérateur des Églises libres diront des prières.