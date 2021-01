Pour L’anatomie de Grey fans, c’était un médicament indispensable pour leur blues pandémique.

Depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis, provoquant des verrouillages à l’échelle de l’État, l’hôte SiriusXM Seth Rudetsky et son mari, producteur James Wesley, ont diffusé du contenu sur leur chaîne YouTube « Stars in the House » pour soutenir The Actors Fund. Au cours des neuf mois qui ont suivi, ils ont organisé des réunions épiques, notamment pour Frasier, Joie, Scandale, et plus récemment, un autre Shonda Rhimes favori-L’anatomie de Grey.

Le jeudi 14 janvier, les téléspectateurs ont regardé les plus grandes stars de l’émission, y compris Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt) et Camilla Luddington (Jo Wilson), est apparu dans leurs propres boîtes virtuelles pour rejoindre le chat à distance étoilé.

Pour le plus grand plaisir des fans et des membres de la distribution, la réunion a également accueilli un invité spécial surprise: Jessica Capshaw, qui a dépeint le Dr Arizona Robbins de la saison cinq à la saison 14 de la série.

« J’ai l’impression de paniquer en ce moment autant que les fans le sont », Jake Borrelli, qui a commencé l’émission dans la saison 14, a déclaré. « Tu me manques tellement, Jessica. »