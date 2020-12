Jennifer Lopez peut être l’icône du peuple, mais dans sa vie personnelle, il y a une femme qu’elle célèbre: sa mère, Guadalupe Rodriguez, qui vient d’avoir 75 ans.

Le 12 décembre, le chanteur de « Love Don’t Cost a Thing » a partagé une vidéo avec Instagram de l’anniversaire de sa mère, qui était un petit dîner avec beaucoup de ballons. Jennifer et son fiancé, légende du baseball Alex Rodriguez, a aidé à surprendre Guadalupe, qui a regardé par-dessus la lune pour être honoré.

«Surprise», a écrit Jennifer dans la légende de la vidéo. « Joyeux 75e anniversaire à ma belle maman !!! Je t’aime tellement. Nous l’aimons tous. Tu es la définition d’être jeune et intemporel à tout âge … merci pour ton amour sans fin, ton énergie, ton soutien et pour être juste toi !!! Je t’aime pour toujours. «

En plus d’avoir un gâteau et des ballons, J.Lo a surpris sa mère en invitant d’autres membres de la famille à participer à l’événement via Zoom. Voilà comment les jumeaux de Jennifer qu’elle partage avec son ex-mari Marc Anthony, 12 ans Emme et Max, ont pu livrer un doux message d’anniversaire à leur grand-mère.