Regardez: Jack Grealish fond en larmes après avoir remporté la finale de la Ligue des champions

Jack Grealish a fondu en larmes après avoir remporté la finale de la Ligue des champions avec Manchester City.

Le meneur de jeu était extrêmement ému en parlant de sa famille, qualifiant Pep Guardiola de « génie » et pleurant lors de son entretien d’après-match avec le présentateur de BT Sport, Jake Humphrey.

« Je viens de le remercier », a déclaré Grealish à propos de son manager. « Il a mis beaucoup de confiance en moi… m’a acheté pour beaucoup d’argent… il m’a donné la plate-forme pour jouer », ajoutant que c’est ce vers quoi il a travaillé toute sa vie.

Manchester City a remporté la Ligue des champions pour compléter le triplé – mais Jack Grealish a qualifié sa performance dans la pièce maîtresse de « merde »

« C'est ce pour quoi j'ai travaillé toute ma vie » ❤️Un Jack Grealish ému réfléchit à l'achèvement des aigus 🏆

Manchester City a pris les devants dans le match grâce à un superbe entraînement de Rodri, avec probablement le but le plus important de sa carrière. Le milieu de terrain a frappé le ballon depuis l’extérieur de la surface de réparation pour seulement son deuxième but en Ligue des champions cette saison – et quelques secondes plus tard, Romelu Lukaku a bloqué une tête de son propre coéquipier dans un passage de jeu extraordinaire – et le jeu n’avait pas ‘ t été un voyage facile jusque-là non plus.

City a perdu l’un de ses joueurs les plus importants en première mi-temps lorsque le talismanique Kevin De Bruyne a dû quitter le terrain en première mi-temps avec ce qui ressemblait à une blessure aux ischio-jambiers. City a mis du temps à démarrer mais la blessure du Belge a perturbé un rythme qu’il a eu du mal à conserver pendant près de 40 minutes entières.

Le trophée de la Ligue des champions 2023 est la première fois que City remporte la compétition.