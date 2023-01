Regardez: Heung-min Son marque un super but pour Tottenham contre Preston en FA Cup

L’attaquant de Tottenham Heung-min Son a mis fin à sa récente sécheresse de buts de manière spectaculaire avec une super frappe en FA Cup à Preston North End samedi.

Entrant dans le choc de la coupe à Deepdale, Son n’avait marqué qu’un seul but lors de ses 13 dernières apparitions pour les Spurs – un effort dévié à la dernière minute lors de la victoire 4-0 contre Crystal Palace le 4 janvier.

Mais le Sud-Coréen semblait le plus susceptible de sortir de l’impasse dans ce match alors que Harry Kane commençait sur le banc, testant à deux reprises le gardien de Preston Freddie Woodman avec des efforts à longue portée en première mi-temps.

Woodman n’a rien pu faire pour empêcher Son de donner l’avantage aux Spurs au début de la seconde mi-temps, alors que le joueur de 30 ans enroulait un tir imparable dans le coin depuis l’extérieur de la surface.

Avec Mohamed Salah de Liverpool, Son a été co-vainqueur du Golden Boot la saison dernière, avec 23 buts en Premier League.

Le but n’était que son septième d’une campagne plus difficile, avec seulement quatre de ceux marqués en 19 matchs de Premier League.

Plus tard, Son en a ajouté un autre avec une amende et un virage et a terminé – encore une fois avec son pied gauche – pour porter le score à 2-0 après 69 minutes.