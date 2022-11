Regardez: Hakim Ziyech a l’air perplexe, alors que le Maroc ne voit que son troisième but en Coupe du monde en 24 ans refusé

Le Maroc a vu de manière déchirante son premier but de la Coupe du monde 2022 marqué par VAR.

Un coup franc de Hakim Ziyech a réussi à échapper à peu près à tout le monde dans la surface de réparation, y compris le gardien belge Thibaut Courtois. Romain Saiss était clairement hors-jeu mais l’assistant vidéo a demandé à l’arbitre d’aller le regarder lui-même à l’écran.

L’ancien défenseur des Wolves, Saiss, n’a pas touché le ballon, mais l’arbitre a estimé que Saiss était dans la ligne de mire de Courtois et a donc exclu le but pour hors-jeu.

Le Maroc pensait avoir pris les devants… VAR avait d’autres idées. HORS-JEU ! 👀 #BBCWorldCup #BBCFootball #FIFAWorldCup27 novembre 2022 Voir plus

La Belgique a laissé tomber le milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans avant son deuxième match, faisant venir la star d’Everton Andre Onana, qui a impressionné en seconde période de la victoire 1-0 des Red Devils contre le Canada. Le Maroc a quant à lui pu nommer l’arrière gauche Noussair Mazraoui, bien que la star du Bayern soit incertaine pour le match.

Les Belges ont commencé le match avec plus d’urgence qu’ils n’en ont réussi lors des premières étapes contre le Canada, obtenant deux coups francs de chaque côté de la surface de réparation et testant la défense marocaine, tandis que Thomas Meunier a également testé le gardien Munir El Kajoui dans les 20 premières minutes. . Munir était un remplaçant tardif du stoppeur de Séville Bono, exclu du match avant le coup d’envoi.

(Crédit image : Mustafa Yalcin/Agence Anadolu via Getty Images)

Une fois de plus, cependant, la première mi-temps s’est terminée sans but et avec très peu d’incidents à discuter. Les Lions de l’Atlas ont atteint la première mi-temps avec sans doute le moment le plus palpitant à environ 34 minutes, lorsque Achraf Hakimi, au pied de flotte, s’est libéré sur le flanc droit et a pris un coup de pot depuis le bord de la zone.

Le fan du Paris Saint-Germain s’est enflammé mais le stade Al Thumama, principalement rempli de fans de la nation nord-africaine, a roucoulé comme si c’était une chance plus nette qu’elle ne l’était probablement en réalité – de même, un coup franc de Kevin De Bruyne vers 39 minutes qui a atterri sur le toit du filet a peut-être été accueilli avec plus d’excitation que nécessaire, compte tenu du fouet et du rythme de la livraison.